Boğulmak üzereydi! Köprüden düşen kadını balıkçılar kurtardı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Fatih’te Atatürk Köprüsü’nde korku dolu anlar yaşandı. Henüz nedeni belli olmayan bir kadın denize düştü. Kadının denize düştüğü anda denizde bulunan balıkçılar hızla müdahale ederek kadını denizden çıkardılar.

Olay, akşam saatlerinde Eminönü Atatürk Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadın henüz bilinmeyen nedenle denize düştü. Olayın ihbar edilmesinin ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. O sırada tekneleriyle denizde bulunan balıkçılar, hızla müdahale ettikleri kadını denizden çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kadının balıkçılar tarafından denizden kurtarıldığı anlar cep telefonuyla görüntüledi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

KADININ KURTARILMA ANLARI KAMERADA

Balıkçıların kadını kurtardığı anlar cepe telefonu kamerasına yansıdı. Ce telefonu görüntülerinde karadaki balıkçıların denize düşen kadının yerini işaret ettiği anlar yer alıyor. Denizdeki balıkçılar ise hızla kadının yanına gidip can simidi atarak kadını denizden kurtarıyor. Balıkçı teknesine alınan kadına ilk müdahale balıkçılar tarafından yapılıyor. Ardından olay yerine gelen ambulansla kadın hastaneye kaldırılıyor.

İstanbul - Fatih'te denize düşen kadın balıkçılar tarafından kurtarıldı; o anlar kamerada

İstanbul - Fatih'te denize düşen kadın balıkçılar tarafından kurtarıldı; o anlar kamerada

İstanbul - Fatih'te denize düşen kadın balıkçılar tarafından kurtarıldı; o anlar kamerada

İstanbul - Fatih'te denize düşen kadın balıkçılar tarafından kurtarıldı; o anlar kamerada

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