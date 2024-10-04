Boğulmak üzereyken balıkçı teknesi sayesinde kurtuldu

Kaynak: AA
Boğulmak üzereyken balıkçı teknesi sayesinde kurtuldu

Samsun'un Bafra ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi yaşayan bir vatandaş balıkçı teknesine tutundu. Teknedekiler can simidi atınca hayata tutundu.

Samsun'un Bafra ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi atlatan bir vatandaşı balıkçı teknesi kurtardı.

Olay, dün akşam üzeri Koşu Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat A.(45) yüzmek için denize girdi. Bir süre sonra yorularak, dalgalarla boğuşan Murat A. bağırmaya başladı. Kıyıda bulunan vatandaşlar, balığa çıkan balıkçı teknesine seslenerek denizde boğulmak üzere olan bir vatandaşın olduğunu haber verdi. Teknede bulunan balıkçılar denize can simidi attı. Can simidine tutunan Murat B. tekneye alındı. Koşu limanına gelen acil servis ekiplerince Murat B. tedbir amaçlı Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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