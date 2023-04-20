Böğürtlen gençleştirir mi?

Hemen hepimizi bildiği ve doğadan tükettiğimiz böğürtlenin yararları az bilinmekte. Peki böğürtlen gençleştirir mi? İşte o sorunun yanıtı..

Böğürtlen gençleştirir mi?

Editör: Murat Öztürk

Uzmanlara göre böğürtlen çok yararlı ve hatta sadece meyvesi değil yaprağı da öyle…
Böğürtlen yaprağından yapılan çay ağız yaraları için birebir… Kurutulmuş yapraklarından yapılan şurubun ise kanı temizleyici etkisi var. Öksürüğü olanların da içmesinde yarar var..

BÖGÜRTLEN TOK TUTUYOR

Zindelik kazandıracak yegane meyvelerden biri. Diğer yandan damar sağlığına da olumlu etkisi saptanmış. Böğütlen zayıflamak isteyenler için de derman… Tok tutucu özelliği sayesinde yemek ihtiyacını azaltıyor. Kan şekerini de etkilemediği için en iyi zayıflama ilacı. Özsuyundaki asitler, mineraller ve vitaminler birçok işleve sahip. Aynı zamanda meyve olarak da etkili.

CİLDE HAYAT VERİYOR

Tabii antioksidan zengini bir meyve olan böğürtlen genç kalmak için de birebir…. Ağustos ayı boyunca meyvenin yabanisi kırlarda, ormanlık yerlerde bulunabiliyor. Böğürtlenin en önemli ve kadınları ilgilendiren özelliklerinin başında cildi gençleştirmesi geliyor. İçinde çok fazla miktarda C vitamini bulunuyor.

Öne Çıkanlar
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Son Haberler
Mansur Yavaş: Hani İstanbul, Ankara gidince Mekke gidiyordu? Kudüs gidiyordu? Siyaset
Mansur Yavaş: Hani İstanbul, Ankara gidince Mekke gidiyordu? Kudüs gidiyordu?
Meksika'da motoru alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı Dünya
Meksika'da motoru alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı
Fenerbahçe Galatasaray'a salonu dar etti. Finale çıktı Spor
Fenerbahçe Galatasaray'a salonu dar etti. Finale çıktı
Sosyetik güzel Eda Taşpınar babasını evlendirdi Magazin
Sosyetik güzel Eda Taşpınar babasını evlendirdi
Yasemin Avrupa şampiyonu Spor
Yasemin Avrupa şampiyonu
Kayseri'de kardeş kavgası kanlı bitti: Anne ve oğlu yaralandı Güncel
Kayseri'de kardeş kavgası kanlı bitti: Anne ve oğlu yaralandı
Erdoğan açıkladı. Son bir yılda yüzde yüzün üzerinde zam yapılan doğal gaz bir ay ücretsiz olacak Siyaset
Erdoğan açıkladı. Son bir yılda yüzde yüzün üzerinde zam yapılan doğal gaz bir ay ücretsiz olacak