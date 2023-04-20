Böğürtlen gençleştirir mi?

Editör: Murat Öztürk

Uzmanlara göre böğürtlen çok yararlı ve hatta sadece meyvesi değil yaprağı da öyle…

Böğürtlen yaprağından yapılan çay ağız yaraları için birebir… Kurutulmuş yapraklarından yapılan şurubun ise kanı temizleyici etkisi var. Öksürüğü olanların da içmesinde yarar var..

BÖGÜRTLEN TOK TUTUYOR

Zindelik kazandıracak yegane meyvelerden biri. Diğer yandan damar sağlığına da olumlu etkisi saptanmış. Böğütlen zayıflamak isteyenler için de derman… Tok tutucu özelliği sayesinde yemek ihtiyacını azaltıyor. Kan şekerini de etkilemediği için en iyi zayıflama ilacı. Özsuyundaki asitler, mineraller ve vitaminler birçok işleve sahip. Aynı zamanda meyve olarak da etkili.

CİLDE HAYAT VERİYOR

Tabii antioksidan zengini bir meyve olan böğürtlen genç kalmak için de birebir…. Ağustos ayı boyunca meyvenin yabanisi kırlarda, ormanlık yerlerde bulunabiliyor. Böğürtlenin en önemli ve kadınları ilgilendiren özelliklerinin başında cildi gençleştirmesi geliyor. İçinde çok fazla miktarda C vitamini bulunuyor.