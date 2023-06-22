Böğürtlen nelere zarar verir

Gülgiller familyasına ait bir bitki olan böğürtlen, mineral ve vitamin bakımından çok zengindir. Genellikle mayıs ayında çiçeklenmeye başlanan böğürtlen, Ağustos ayına kadar toplanıp afiyetle tüketilebilir. İşte, böğürtlenin faydaları:

Yüksek oranda C vitamini içerdiği için, cilt sağlığına faydalıdır.

Kilo vermeye yardımcı olur.

Düşük kalorili ve yüksek lifli olduğu için, diyet yaparken ara öğün olarak tüketilebilir.

Adet ağrılarına ve sancılara iyi gelir.

Sakinleştirici etkisi vardır. Sinirleri yatıştırır.

Antioksidan bakımından en zengin meyvelerden biridir.

Kanser gelişimine karşı etkilidir.

Kan şekerini ve insülin seviyelerini düzenler.

Beyin iltihabını azaltır. Hafızayı güçlendirir, beyin fonksiyonlarına destek olur.

İçeriğinde bulunan lifler, sindirimi kolaylaştırır.

Kalp hastalıkları riskini azaltır. Kalp sağlığını korur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıklara karşı vücut direncini arttırır.

Magnezyum ve kalsiyum bakımından zengindir. Kemik gelişimine destek olur.