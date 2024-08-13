Böğürtlenin bitmeyen faydaları. Kanser ve birçok derde deva

Prof. Dr. Karadeniz, “Laboratuvar çalışmaları, ellagic asidin kanserin başlangıcını önlediğini göstermiştir. Bol miktarda ellagic asit içeren böğürtlen, bu nedenle kansere karşı oldukça faydalıdır. Böğürtlenin kanser ve tümör hücrelerinin büyümesini engellediği bilimsel olarak kanıtlandığından, kansere karşı tüketilmesi yararlı olacaktır” dedi.