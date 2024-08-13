Böğürtlenin bitmeyen faydaları. Kanser ve birçok derde deva

Prof. Dr. Turan Karadeniz, böğürtlen tüketiminin kansere karşı koruyucu etkiler sağlayabileceğini ifade ederek, “Araştırmalar, böğürtlenin kanser ve tümör hücrelerinin gelişimini engellediğini göstermiştir” şeklindeki açıklamayı yaptı.
Prof. Dr. Karadeniz, böğürtlenin içeriğinde bulunan 'ellagic asidin', yapılan araştırmalarda kanser ve tümör hücrelerinin büyümesini engellediğini açıkladı.
Prof. Dr. Karadeniz, “Laboratuvar çalışmaları, ellagic asidin kanserin başlangıcını önlediğini göstermiştir. Bol miktarda ellagic asit içeren böğürtlen, bu nedenle kansere karşı oldukça faydalıdır. Böğürtlenin kanser ve tümör hücrelerinin büyümesini engellediği bilimsel olarak kanıtlandığından, kansere karşı tüketilmesi yararlı olacaktır” dedi.
Böğürtlenin sağlık açısından sunduğu önemli faydalar şu şekilde sıralandı:
-Böğürtlen, yüksek oranda antioksidan içerdiği bildirildi.
Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önleyerek kanser gibi kronik hastalıkların riskini azalttığı ifade edildi.
- Böğürtlen, C vitamini, K vitamini, E vitamini, folat ve manganez gibi önemli vitaminler ve mineraller açısından zengin olduğunun altı çizildi.
C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirirken, K vitamini kemik sağlığı için gerekli olduğu vurgulandı.
- Böğürtlen, yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemine yardımcı olur.
Lif, bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlığı önler. Ayrıca, lif tüketimi kalp sağlığını da destekler.
- Böğürtlenlerde bulunan antosiyaninler ve diğer flavonoid bileşenler, kalp sağlığını destekleyici etkiler gösterir.
Bu maddeler, kan basıncını azaltmaya, kolesterol düzeylerini dengelemeye ve damarların sağlığını korumaya yardımcı olabilir.
- Böğürtlen, düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olabilir, bu da diyabet hastaları için faydalı bir özelliktir.
-Böğürtlenlerde bulunan polifenoller, beyin sağlığını koruyarak yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi yavaşlatabilir.
Bu bileşenler, hafıza ve öğrenme yeteneklerini destekler.
-Böğürtlenin içerdiği C vitamini ve antioksidanlar, cilt sağlığını korur.
C vitamini, kollajen üretimini teşvik ederek cildin elastikiyetini artırır ve yaşlanma belirtilerini azaltır.