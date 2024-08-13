Böğürtlenin bitmeyen faydaları. Kanser ve birçok derde deva

Böğürtlenin bitmeyen faydaları. Kanser ve birçok derde deva
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Faydaları saymakla bitmeyen böğürtlenin birçok deva olduğu ve kansere iyi geldiği ortaya çıktı.

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Böğürtlenin bitmeyen faydaları. Kanser ve birçok derde deva 1

Prof. Dr. Turan Karadeniz, böğürtlen tüketiminin kansere karşı koruyucu etkiler sağlayabileceğini ifade ederek, “Araştırmalar, böğürtlenin kanser ve tümör hücrelerinin gelişimini engellediğini göstermiştir” şeklindeki açıklamayı yaptı.

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Böğürtlenin bitmeyen faydaları. Kanser ve birçok derde deva 2

Prof. Dr. Karadeniz, böğürtlenin içeriğinde bulunan 'ellagic asidin', yapılan araştırmalarda kanser ve tümör hücrelerinin büyümesini engellediğini açıkladı.

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Böğürtlenin bitmeyen faydaları. Kanser ve birçok derde deva 3

Prof. Dr. Karadeniz, “Laboratuvar çalışmaları, ellagic asidin kanserin başlangıcını önlediğini göstermiştir. Bol miktarda ellagic asit içeren böğürtlen, bu nedenle kansere karşı oldukça faydalıdır. Böğürtlenin kanser ve tümör hücrelerinin büyümesini engellediği bilimsel olarak kanıtlandığından, kansere karşı tüketilmesi yararlı olacaktır” dedi.

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Böğürtlenin bitmeyen faydaları. Kanser ve birçok derde deva 4

Böğürtlenin sağlık açısından sunduğu önemli faydalar şu şekilde sıralandı:

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Böğürtlenin bitmeyen faydaları. Kanser ve birçok derde deva 5

-Böğürtlen, yüksek oranda antioksidan içerdiği bildirildi.

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Böğürtlenin bitmeyen faydaları. Kanser ve birçok derde deva 6

Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önleyerek kanser gibi kronik hastalıkların riskini azalttığı ifade edildi.

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Böğürtlenin bitmeyen faydaları. Kanser ve birçok derde deva 7

- Böğürtlen, C vitamini, K vitamini, E vitamini, folat ve manganez gibi önemli vitaminler ve mineraller açısından zengin olduğunun altı çizildi.

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Böğürtlenin bitmeyen faydaları. Kanser ve birçok derde deva 8

C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirirken, K vitamini kemik sağlığı için gerekli olduğu vurgulandı.

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Böğürtlenin bitmeyen faydaları. Kanser ve birçok derde deva 9

- Böğürtlen, yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemine yardımcı olur.

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Böğürtlenin bitmeyen faydaları. Kanser ve birçok derde deva 10

Lif, bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlığı önler. Ayrıca, lif tüketimi kalp sağlığını da destekler.

- Böğürtlenlerde bulunan antosiyaninler ve diğer flavonoid bileşenler, kalp sağlığını destekleyici etkiler gösterir.

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Böğürtlenin bitmeyen faydaları. Kanser ve birçok derde deva 11

Bu maddeler, kan basıncını azaltmaya, kolesterol düzeylerini dengelemeye ve damarların sağlığını korumaya yardımcı olabilir.

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Böğürtlenin bitmeyen faydaları. Kanser ve birçok derde deva 12

- Böğürtlen, düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olabilir, bu da diyabet hastaları için faydalı bir özelliktir.

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Böğürtlenin bitmeyen faydaları. Kanser ve birçok derde deva 13

-Böğürtlenlerde bulunan polifenoller, beyin sağlığını koruyarak yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi yavaşlatabilir.

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Böğürtlenin bitmeyen faydaları. Kanser ve birçok derde deva 14

Bu bileşenler, hafıza ve öğrenme yeteneklerini destekler.

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Böğürtlenin bitmeyen faydaları. Kanser ve birçok derde deva 15

-Böğürtlenin içerdiği C vitamini ve antioksidanlar, cilt sağlığını korur.

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Böğürtlenin bitmeyen faydaları. Kanser ve birçok derde deva 16

C vitamini, kollajen üretimini teşvik ederek cildin elastikiyetini artırır ve yaşlanma belirtilerini azaltır.

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Böğürtlenin bitmeyen faydaları. Kanser ve birçok derde deva 17
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Böğürtlenin bitmeyen faydaları. Kanser ve birçok derde deva 18
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