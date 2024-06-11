BOJ'un tahvil alımlarını azaltması bekleniyor

Kaynak: Haber Merkezi
BOJ'un tahvil alımlarını azaltması bekleniyor

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) Cuma günü sona erecek politika toplantısında tahvil alımlarını azaltmayı tartışması öngörülüyor.

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) Cuma günü sona erecek politika toplantısında tahvil alımlarını azaltmayı tartışması tahmin edilirken, bazı yatırımcılar ise merkez bankasının gelecek ay faiz oranlarını artırmanın zeminini hazırlamasını beklediğini dile getiriyor.

Ekonomistlerin çoğuna göre, Başkan Kazuo Ueda ve yönetim kurulu üyeleri iki günlük toplantıların ardından politika faizini yüzde 0 ila yüzde 0,1 aralığında tutacaklarını tahmin ediyor. Çoğunluk, yönetim kurulunun tahvil alımlarını ayda yaklaşık 6 trilyon Yen (38,6 milyar dolar) azaltmayı tercih edeceğini tahmin ediyor.

Konuya aşina olan kişiler haziran ayının başlarında BoJ'un ihtimaller dahilinde tahvil alım hızını azaltmak suretiyle zamanlamanın uygun olup olmadığını değerlendireceğini belirttiler.

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