Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray Göztepe'yi Rams Park'ta konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı nefes kesen bir mücadeleye sahne olurken Göztepe'nin Efkan Bekiroğlu ile 6'ıncı dakikada bulduğu gole 19'da Victor Osimhen cevap verdi ve karşılıklı gollerle devreye 1-1'lik eşitlikle girildi.

Ancak ilk yarının son dakikalarında Göztepe'nin 25 yaşındaki Fransız savunmacısı Malcolm Bokele 3 dakika arayla 39 ve 42'de üst üste sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Göztepe'ye geçtiğimiz yaz Bordeaux'dan transfer olan Bokele sarı kırmızılı formayla çıktığı 46'ıncı maçında ilk kez kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.

Bokele son olarak Fransa Ligue 2'de oynadığı giydiği dönemde Bordeaux formasıyla Nisan 2023'te kırmızı kart görmüştü.