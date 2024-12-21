Boks dünyası bu maça kilitlendi. Tyson Fury ve Oleksandr Usyk rövanş maçına çıkacak

Dünya boks ağır sıkletin iki önemli ismi İngiliz boksör Tyson Fury ile Ukraynalı boksör Oleksandr Usyk'nin rövanş maçı için nefesler tutuldu.

Tyson Fury ile Oleksandr Usyk arasındaki rövanş maçı, 21 Aralık 2024 tarihinde Suudi Arabistan'ın Riyad şehrindeki Kingdom Arena'da gerçekleşecek.

Türkiye saatiyle 21 Aralık 2024, 19:00'da başlayacak etkinlikte, ana maç olan Usyk-Fury karşılaşması 22 Aralık 2024, 01:15'te yapılacak. Bu mücadele, DAZN Pay-Per-View üzerinden canlı yayınlanacak.

Mayıs ayında gerçekleşen mücadele ardından Dünya Boks Konseyi ağır sıklet kemerinin sahibi Oleksandr Fury oldu. Usyk böylece dört büyük ağır sıklet kemerini aynı anda elinde bulunduran ilk boksör olarak tarihe geçti.

37 yaşındaki Ukraynalı boksör yaşadığı zaferin ardından 4 büyük organizasyonun kemerini birleştirerek uzun yıllar sonra başarılamayanı başarmıştı. 1999 ve 2000'de 5 ay boyunca tüm kemerleri elinde tutan Lennox Lewis'den sonra bunu başaran ilk boksör Usyk oldu.

Fakat Usyk, haziranda IBF kemerini bırakma kararı aldığı için rövanş maçında WBC, WBO ve WBA kemerleri ortada olacak.