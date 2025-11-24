Türkiye Boks Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan İller Arası Boks Turnuvası Kastamonu’da gerçekleştirildi. Dün başlayan turnuvaya Çankırı, Karabük, Bolu, Kırşehir, Sinop, Çorum, Aksaray, Düzce ve Kırklareli illeri olmak üzere 9 ilden sporcular katıldı. Minikler - yıldızlar - gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakaların bugünkü etabında sporcuların yakınları olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yumruklar adeta havada uçuştu.

İL TEMSİLCİSİNDEN AÇIKLAMA

Çıkan kavganın ardından Boks İl Temsilcisi Yılmaz Kırkbeşoğlu açıklamalarda bulundu. Kırkbeşoğlu, açıklamasında çıkan kavga nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, "Öncelikle, Kastamonu’daki boks turnuvasında yaşanan üzücü olaydan dolayı derin üzüntü duyduğumuzu belirterek bu tür olayların sporun ruhuna ve değerlerine aykırı olduğunu özellikle vurgulamak isteriz. Yaşanan tartışma, tribünde bulunan bazı seyircilerin, aynı zamanda müsabakaya katılan sporcuların velisi oldukları tespit edilen kişilerin, sporcularının mağlup olmasının ardından sporcularımıza ve antrenörlerimize tahrik edici söylem ve davranışlarda bulunmalarıyla başlamış, ardından söz konusu şahısların tribünden sahaya atlayarak doğrudan müdahalede bulunmaları sonucunda büyümüştür. Bu kabul edilemez durumun bir daha yaşanmaması adına, bundan sonraki tüm turnuvalarımızda emniyet birimleriyle iş birliği içinde daha sıkı güvenlik önlemleri alınacak; seyircilerin sporculara, antrenörlere veya organizasyona müdahale edici herhangi bir davranış sergilemesine kesinlikle müsaade edilmeyecektir" diye konuştu.



Sporcuların antrenörlerin güvenliği her zaman birinci öncelikleri olduğunu kaydeden Kırkbeşoğlu, "Olay anında sporcularımızın, antrenörlerini ve takım arkadaşlarını koruma içgüdüsüyle verdikleri refleks tepkiler insani bir durumdur. Unutulmamalıdır ki müsabakalarda yenmek de vardır, yenilmek de vardır. Bu bilince sahip olarak her zaman centilmen bir şekilde hareket edilmesi esastır. Bu olayın Kastamonu’nun köklü spor kültürünü gölgelememesini temenni ederiz. Turnuvalarımızın, spora gönül veren herkes için güvenli, saygılı ve huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerini kullandı.