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Boksör Prichard Colon'un yediği yumruk hayatını karattı

Başarılarıyla herkesin dikkatini çeken Richard Colon'un yaşadığı talihsiz olay hayatı mahvetti.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 11:06
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Boksör Prichard Colon'un 2015 yılında çıktığı boks maçında yediği yumruk hayatını kararttı

Boksör Prichard Colon'un yediği yumruk hayatını karattı
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Prichard Colon, Kosta Rika asıllı, Florida doğumlu genç bir boksördü.

2010 Panamerikan Gençlik Şampiyonası’nda altın madalya elde etti. Başarılarıyla herkesin ilgisini çeken Colon ailesinin de desteği ile birlikte 2012 yılında profesyonelliğe ilk adımlarını attı.

İlk profesyonel maçına 23 Şubat 2013 tarihinde çıkan Colon, rakibi LaSalle’yi ilk turdan nakavt etti. 2013 Yılında 5 kez ve 2014 yılında 7 kez profesyonel boks müsabakalarına çıktı. Bu maçların tamamını kazanan Colon’un en ilgi çeken dövüşü 9 Eylül 2015’te deneyimli boksör Vivian Harris’e karşı gerçekleşti. 
Colon bu maçını da yine nakavt ile dördüncü turda kazandı. Her şey buraya kadar gerçekten onun için rüya gibi geçiyordu.

Kosta Rika medyasında kendisine çok fazla yer verilmeye ve herkes tarafından tanınmaya başlamıştı. Tarihler 17 Ekim 2015’i gösterdiğinde Colon’un sıradaki rakibi Terrel Williams oldu. Aslında bu dövüş o geceki programın bir parçası değildi ancak Andre Dirrell ve Blake Caparello arasında gerçekleşecek mücadele ertelenince programa Colon ve Williams boks maçı eklendi.

Colón ve Williams dokuz tur dövüştü ve Colón ilk beş turda önde görünüyordu. Maç boyunca Williams, Colon’un başının arkasına defalarca kez yasak olmasına rağmen yumruklar savurdu. Colon bu yumruklar hakkında hakeme şikayetler de bulunmasına rağmen hakem Williams’ı uyarmadı.

Daha sonrasında başının arkasına yediği yumruk sonrası Colon'un kariyerini mahveden yumruk oldu.

COLON'UN HAYATI DEĞİŞTİ

Bu yumruk sonrası Colon felç geçirdi ve felçli kaldı.

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