Boksta yılın maçı: Tyson Fury Francis Ngonnou

Ağır siklet boks şampiyonu Tyson Fury bu akşam UFC ağır siklet şampiyonu Francis Ngannou ile karşı karşıya gelecek.

28 Ekim Cumartesi günü saat 21.00'de oynanacak mücadeleyi milyarlarca insanın takip etmesi beklenirken mücadeleyi Türkiye'de kimin yayınlayacağı ise henüz belli değil.

"GERÇEKTEN SERT BİR ADAM"

Mücadeleye dair The Daily Mail'e konuşan ünlü boks organizatörü Frank Warren, “Ngannou bir profesyonel, hayatını klavye başında oturarak geçirmiyor, şakacı değil.” “Geçtiği yolculuğa bakın. Her şey geçti. O, disiplininin en iyisi olan gerçekten sert bir adam.

"ONU ANCAK BU ŞEKİLDE YENEBİLİR"

“O eğitimli bir boksör değil ve sanırım Tyson Fury’yi yenmek için ne yapabilir? Onu alt edemez. Onu bayıltarak yener. Onu dışarı çıkarmalı ve yolundan çıkarmalı. UFC’de yaptıkları gibi onu hırpalayacak. Fiziksel davranması ve bombalarını atması gerekecek. Onu ancak bu şekilde yenebilir.”

"ÜSTESİNDEN GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

“İnsanlar Tyson’ın hareket edeceğini ve yumruk atacağını (uzaktan) düşünüyor. Ben onun bunu yapacağını düşünmüyorum. Deontay Wilder ile burun buruna geldi ve bence olacak olan da bu. Heyecan verici ve çok ama çok kısa olacak ve ben Tyson’ın bunun üstesinden geleceğini düşünüyorum” dedi