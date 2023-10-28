Boksta yılın maçı: Tyson Fury Francis Ngonnou

Milyarlarca insanın takip edeceği Tyson Fury Francis Ngannou boks mücadelesi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Boksta yılın maçı: Tyson Fury Francis Ngonnou

Ağır siklet boks şampiyonu Tyson Fury bu akşam UFC ağır siklet şampiyonu Francis Ngannou ile karşı karşıya gelecek.

28 Ekim Cumartesi günü saat 21.00'de oynanacak mücadeleyi milyarlarca insanın takip etmesi beklenirken mücadeleyi Türkiye'de kimin yayınlayacağı ise henüz belli değil.

"GERÇEKTEN SERT BİR ADAM"
Mücadeleye dair The Daily Mail'e konuşan ünlü boks organizatörü Frank Warren, “Ngannou bir profesyonel, hayatını klavye başında oturarak geçirmiyor, şakacı değil.” “Geçtiği yolculuğa bakın. Her şey geçti. O, disiplininin en iyisi olan gerçekten sert bir adam.

"ONU ANCAK BU ŞEKİLDE YENEBİLİR"
“O eğitimli bir boksör değil ve sanırım Tyson Fury’yi yenmek için ne yapabilir? Onu alt edemez. Onu bayıltarak yener. Onu dışarı çıkarmalı ve yolundan çıkarmalı. UFC’de yaptıkları gibi onu hırpalayacak. Fiziksel davranması ve bombalarını atması gerekecek. Onu ancak bu şekilde yenebilir.”

"ÜSTESİNDEN GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
“İnsanlar Tyson’ın hareket edeceğini ve yumruk atacağını (uzaktan) düşünüyor. Ben onun bunu yapacağını düşünmüyorum. Deontay Wilder ile burun buruna geldi ve bence olacak olan da bu. Heyecan verici ve çok ama çok kısa olacak ve ben Tyson’ın bunun üstesinden geleceğini düşünüyorum” dedi

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Öğrencilere “Korkuyorsan asansöre binme” diyen KYK müdürü TÜGVA yöneticisi çıktı Gündem
Öğrencilere “Korkuyorsan asansöre binme” diyen KYK müdürü TÜGVA yöneticisi çıktı
Kılıçdaroğlu partiyi bu iki isme bırakmak istiyor: Ankara'yı karıştıran iddia Gündem
Kılıçdaroğlu partiyi bu iki isme bırakmak istiyor: Ankara'yı karıştıran iddia
Elon Musk'tan Biden'ı çıldırtacak İran paylaşımı, ABD ile fena dalga geçti Gündem
Elon Musk'tan Biden'ı çıldırtacak İran paylaşımı, ABD ile fena dalga geçti
Aile 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman? Magazin
Aile 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
FETÖ'ye 'Kıskaç' operasyonu: 28 tutuklama Gündem
FETÖ'ye 'Kıskaç' operasyonu: 28 tutuklama
Şahane Hayatım ilk bölüm ne zaman? Şahane Hayatım 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Magazin
Şahane Hayatım ilk bölüm ne zaman? Şahane Hayatım 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı?