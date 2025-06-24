Bol gollü gecede Messi mutlu Porto üzgün

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Bol gollü gecede Messi mutlu Porto üzgün

FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu'nda üçüncü ve son maçlar oynandı. Inter ve Palmeiras bir üst tura çıkarken Porto ve Al-Ahli turnuvaya veda etti.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu'nda Lionel Messi'nin takımı Inter Miami, Palmeiras ile 2-2 berabere kaldı. Inter Miami'nin gollerini Tadeo Allende ile Luis Suarez attı. Palmeiras'ın sayılarıysa Paulinho ve Mauricio'dan geldi.

8 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN YOK

Grubun bir diğer maçında Porto ile Al-Ahli karşılaştı. Mücadele 4-4 biterken Porto'nun gollerini Carvalho, William, Samu ve Pepe attı. Al-Ahli'ye Wessam Abou'nun hat-trick7i ve Romdhane'nin ağlara gönderdiği top galibiyet için yetmedi. Bu sonuçlarla birlikte Palmeiras ve Inter Miami, beş puanla son 16'ya yükseldi. Porto ve Al-Ahli ise iki puanda kaldı.

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