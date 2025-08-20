Bolaman’da çok katlı bina yapılamayacak!

ALİ YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ

Özbay, 2015 yılından bu yana merkezi düzeyde yürütülen imar planlarının yerel yönetimlere devredilmesiyle birlikte, bölgenin yatay mimari esaslı, düzenli ve kontrollü bir yapılaşmaya kavuşacağını ifade etti.

TARİH VE KÜLTÜREL DOKU KORUNACAK

İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Özbay, “Bundan sonraki süreçte Bolaman imar planları artık belediyelerimizin sorumluluğunda olacak. Bu sayede hem turizmi koruyarak hem de tarihi ve kültürel dokuya zarar vermeden imar çalışmalarını tamamladık. Bölge, doğru planlamalarla yatay mimariyle daha düzenli bir yapılaşmaya kavuşacak. Yüksek yapılaşma yerine, bölgenin doğal dokusuna uygun kademeli plan hükümleri doğrultusunda inşaat izinleri verilecektir.” dedi.

KAMUYA YENİ ALANLAR! BÜYÜKŞEHİR SATMAZSA

Özbay, imar düzenlemelerinin sadece bireysel yapılaşma açısından değil, kamu yatırımları bakımından da önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, şöyle devam etti;