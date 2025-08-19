Bolaman’da çok katlı bina yapılamayacak

Kaynak: Haber Merkezi
Ordu'nun Fatsa İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Mimar Ruhi Özbay, Bolaman Mahallesi’nde uzun yıllardır Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkisinde bulunan imar planlarının artık Fatsa Belediyesi ve Ordu Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanına dahil edildiğini açıkladı.


Ali Yazan Ordu/ Yeniçağ

Özbay, 2015 yılından bu yana merkezi düzeyde yürütülen imar planlarının yerel yönetimlere devredilmesiyle birlikte, bölgenin yatay mimari esaslı, düzenli ve kontrollü bir yapılaşmaya kavuşacağını ifade etti.


TARİH VE KÜLTÜREL DOKU KORUNACAK

İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Özbay, “Bundan sonraki süreçte Bolaman imar planları artık belediyelerimizin sorumluluğunda olacak. Bu sayede hem turizmi koruyarak hem de tarihi ve kültürel dokuya zarar vermeden imar çalışmalarını tamamladık. Bölge, doğru planlamalarla yatay mimariyle daha düzenli bir yapılaşmaya kavuşacak. Yüksek yapılaşma yerine, bölgenin doğal dokusuna uygun kademeli plan hükümleri doğrultusunda inşaat izinleri verilecektir.” dedi.

ordu.jpg

KAMUYA YENİ ALANLAR! BÜYÜKŞEHİR SATMAZSA

Özbay, imar düzenlemelerinin sadece bireysel yapılaşma açısından değil, kamu yatırımları bakımından da önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, şöyle devam etti;

ordu2.jpg

“Vatandaşlarımız artık imar konusunda daha hızlı ve kolay hizmet alabilecek. Bunun yanı sıra bölgede kamu yatırımlarına uygun alanlar da oluşturuldu. Bu da Bolaman’a eğitimden sağlığa, sosyal tesislerden turizme kadar pek çok yeni imkânın kazandırılmasına vesile olacak. Önümüzdeki dönemde Bolaman, hem imar kolaylığı hem de kamusal yatırımlarla büyük bir gelişim sürecine girecektir.”

