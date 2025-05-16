Bolero, yeni logosuyla güçlü bir marka dönüşümüne imza atıyor

5 milyonluk aylık üretim kapasitesi ve 40’ı aşkın ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla uluslararası çapta faaliyet gösteren Türkiye’nin çorap ve iç giyim sektörünün köklü markalarından Bolero, markalaşma sürecinde önemli bir adım atarak logosunu ve kurumsal kimliğini yeniledi. Marka, yeni logosu ve “Comfort Bodywear” sloganı ile modern, samimi ve kullanıcı odaklı vizyonunu daha güçlü bir şekilde vurguluyor.

Görsel yenilenmeden fazlası: Değer odaklı bir yaklaşım

Bolero’nun gerçekleştirdiği logo değişikliğiyle başlayan dönüşümü, yalnızca görsel bir değişiklikle sınırlı değil. Bu adımı değerlerini, bakış açısını ve geleceğe dair hedeflerini yeniden tanımladığı stratejik bir dönüşüm olarak konumlandıran Bolero’nun Yönetim Kurulu Başkanı Nazif Çelebi, konuya dair, “Comfort Bodywear artık bizim yeni yol arkadaşımız. Çünkü, biz Bolero’da insanların kendini içinde iyi hissettiği, rahat ve sağlıklı ürünler üretmenin yaşam kalitesine doğrudan dokunduğuna inanıyoruz” dedi.

“Comfort Bodywear” ile yeni bir dönem

Markanın yeni logosunda yer alan kalp formu, Bolero’nun insana ve yaşama duyduğu saygının bir simgesi olarak öne çıkıyor. Daha yumuşak ve içten hatlarla tasarlanan logo, markanın samimi ve ulaşılabilir kimliğini güçlendirirken; seçilen renk paletiyle de rafine ve zamansız bir duruş sergiliyor. Yeni sloganı “Comfort Bodywear”, iç giyim alanındaki güçlü vizyonunu yansıtıyor. Marka yalnızca şık değil, aynı zamanda konforlu ürünlerle günlük yaşamda kullanıcılarına rahatlık ve özgüven sunmayı hedefliyor.

Hedef: Türkiye’de lider, dünyada ilham veren bir marka olmak



Bolero Yönetim Kurulu Başkanı Nazif Çelebi, yapılan değişimle ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu: “Yeni logomuz ve sloganımız, markamızın değerlerini ve geleceğe yönelik vizyonunu daha net bir şekilde yansıtıyor. Çorap ve iç giyim sektöründeki yatırımlarımızı büyüterek, konfor ve tasarımı ön planda tutan koleksiyonlarla fark yaratmayı hedefliyoruz.”

Bolero’nun yenilenen marka kimliği, önümüzdeki günlerde dijital platformlardan mağaza içi deneyimlere kadar tüm temas noktalarında tüketicilerle buluşturulacak. Marka, sürdürülebilir üretim anlayışı ve müşteri memnuniyetine verdiği önemle sektördeki büyümesini kararlılıkla sürdürecek.