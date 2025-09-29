"Bölge" 26 Ekim’de BOA Sahne'de prömiyer yapacak

Yapım, insana dair kırgınlıkları, görünmezadaletsizlikleri ve insanın iç dünyasında taşıdığı küçük umutları kapalı ve düşündürücübirdillesorguluyor. Sena Büyükyılmaz Zorlu'nun yönetmenliğini yaptığı "Bölge" adlı tiyatro oyunu 26 Ekim'de Kadıköy'debulunan BOA Sahne'de ilk kez seyirciyle buluşacak. Yazarlığını ve kurgusunu Sena Büyükyılmaz Zorlu ve Mehmet Zorlu'nun yaptığı oyun absürt öğelereyervererek post-modernizmin çerçevesinde ilerliyor. Yapısı bakımından deneysel tiyatro izleri taşıyanyapıt, konusu ve anlatımı bakımından varoluşcu bir yapıya sahip. Bir iz sürücünün ailesi ve yakın çevresininyaşamınıdram ve gerilim ikileminde anlatan gösterimin 90 dakika sürmesi bekleniyor. İçeriğinde absürt öğeler bulundurarak post-modernizm çerçevesinde ilerleyen eserin oyuncu kadrosundaHakkıCan Erol, Atilla Gündoğdu, Gülşah Kagan ve Anıl Öztekin yer alıyor.

İKİNCİ GÖSTERİM 8 KASIM'DA

26 Ekim günü saat 19.00'da Boa Sahne'de prömiyer yapması planlanan oyunun diğer gösterimleri 8Kasımve22 Kasım tarihlerinde Tiyatro Oyun Kutusu'nda olacak. Girift Tiyatro ve Tiyatro Oyun Kutusu'nun ortak yapımı olan eserin konusuna dair düşüncelerini dilegetirenYönetmen Sena Büyükyılmaz Zorlu "Oyun, gizemli bir atmosfere sahip olan “Bölge”de geçer ve karakterlerinhem kendi sınırlarıyla hem de birbirleriyle yüzleşmesini konu alır. Özellikle ana karakter olan Sergei’ninbölgeye olan saplantısı, bilinmeyene duyduğu yoğun merak ve ilgi üzerinden ilerler; bu yolculuk, insanınenderinindeki korkularını, arzularını ve içsel çatışmalarını sorgulamasına olanak tanır"dedi. Yardımcı yönetmenliğini Merve Demirel'in üstlendiği eserin sahne ve kostüm tasarımında Sude Nalcı yeralırken, oyunun reji asistanlığını Perihan Kara ve Eren Bölükcü yapıyor. Aynı zamanda eserin müziklerini de yapan Eren Bölükcü'ye bu alanda Ziya Bayraktar eşlik ediyor. Gösteriminışık tasarımda Cengiz İnce yer alırken video tasarımını da Cafer Taş üstleniyor.