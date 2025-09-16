Bölge halkını sevindirecek haber: 400 kişiye iş imkanı!

Yıldırım Belediyesi iş arayanlarla iş verenleri buluşturmaya devam ediyor. İstihdam fuarları ve toplu iş görüşmeleriyle binlerce emekçinin istihdama dahil olmasını sağlayan Yıldırım Belediyesi, "İşimiz İstihdam Programı" kapsamında Sofra Grup firmasıyla gerçekleştirilen iş birliği çerçevesinde; Aşçı, aşçı yardımcısı garson, yemekhane personeli, bulaşıkçı, temizlik personeli, paketleme, güvenlik gibi alanlarda 400 kişiye iş imkânı oluşturulacak. Yıldırım Belediyesi'nin internet adresi ve sosyal medya platformlarından online başvuruların devam ettiği projenin mülakat görüşmeleri ise 19 Eylül 2025 Cuma günü 10.00 ve 15.30 saatleri arasında Yıldırım Belediyesi Kadın Aile Müdürlüğü Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Yıldırım Belediyesi olarak yıllardır iş arayanlar ile iş verenleri buluşturduklarını aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bugüne kadar, 2 bin 200'ü engelli kardeşimiz olmak üzere 41 bin hemşerimizin istihdamına katkı sağladık. Ayrıca, kadın kooperatiflerinden eğitim ve girişimcilik merkezlerine, sosyal inovasyon merkezi ücretsiz teknik eğitim kurslarından istihdam projelerine kadar birçok alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla insanlarımızın meslek edinmelerine ve iş sahibi olmalarına yardımcı oluyoruz" dedi