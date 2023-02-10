Deprem bölgesindeki son ihtiyaç listesi. Hatay'da görev yapan İBB personeli Yeniçağ’a anlattı

Yeniçağ – Haber Merkezi

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan’ı vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilimizi yerle bir etti.

Bölgeye yardım seferberliği sürerken, İstanbul’dan Hatay giden İBB ekiplerinde yer alan eski gazeteci belediye personeli İsmail Akkoyun bölgedeki son ihtiyacı Yeniçağ’a açıkladı.

"MALZEME YOK İNSANLAR YERLERDE YATIYOR"

İsmail Akkoyun, Hatay’a gıda ve giyecek tırlarının ulaştığını belirtirken, insanların yatacak bir zemin olmadığı için toprak üzerine ya da tuğlaların üzerine yattığını söyledi.

Soğukta yerlerde yatan insanların hastalanmasını an meselesi olduğunu söyleyen Akkoyun, boya ve inşaat sanayisindeki şirketlerin insanların üzerinde yatması için sert köpük, strafor tarzı ürünleri bölgeye gönderebileceğini söyledi.

Çadır kentlerin yavaş yavaş kurulduğunu, bölgede bir koordinasyon zayıflığının olduğunu ancak bölgedeki İBB ekiplerinin de elinden geleni yaptığını söyleyen İsmail Akkoyun, çadırlar kurulsa bile zemine bu strafor, köpüklerin serilebileceğini dile getirdi.

"ISINMAK İÇİN ODUN VAR BOŞ VARİL LAZIM"

Akkoyunlu aynı zamanda varil firmalarının da boş varil göndermesini istedi.

İnsanların ısınmak için ateş yaktığını bölgeye yakacak odun geldiğini ancak kontrollü bir ateş yakmak için boş varillerin gerektiğini söyledi.

Gecelerin çok soğuk ve rüzgarlı geçtiğini belirten İsmail Akkoyun, insanların ateş yakmak zorunda olduğunu söyledi.

Bölgeye bolca malzeme ulaştığını ifade eden Akkoyun, gelen tırların düzensiz bir biçimde halka dağıtıldığını belirtti.

"ELEKTRİKLİ ISITICI GÖNDERİYORLAR AMA ELEKTRİK YOK"

Öte yandan bölgeye gelen bir yanlış yardımın da altını çizen İsmail Akkoyunlu, yardım için elinden gelen Türk halkının bölgeye elektrikli ısıtıcı gönderdiğini ancak bunları kullanmak için elektrik olmadığını söyledi.

Depremin ardından afet bölgelerine uzun süredir elektrik verilemiyor. Hem oluşan arızalar hem de binalarla birlikte yıkılan elektrik direkleri nedeniyle bölgelere elektrik ulaştırılamıyor. Sadece yer yer jeneratörler kullanılıyor.

Bu nedenler TIR’lar dolusu gönderilen elektrikli ısıtıcıların bir işe yaramadığını belirten Akkoyun, iyi niyetli ama plansız yardımlar olduğunu söyledi.