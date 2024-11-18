Bölgesel asgari ücret uygulansaydı maaşlar ne kadar olurdu? Yapay zeka il il maaş tahminini açıkladı

Yapay zekaya asgari ücretin bölgelere göre uygulandığı takdirde hangi ilde maaşların kaç lira olacağına ilişkin çarpıcı veriler sundu, il il asgari ücret haritası çıkardı.

Asgari ücret tartışmaları ve tahminleri devam ederken yapay zekanın bu soruya yanıtı da merak konusu oldu. Yapay zekaya göre Türkiye’de asgari ücret bölgelere göre uygulansaydı maaş ne kadar olurdu?

Yapay zeka bu soruya karşılık olarak illerin ekonomik ve sosyal koşullarını göz önünde bulundurarak yanıt verdi.

Türkiye’de şehirlerin yaşam maliyeti, iş gücü talebi, sanayi, tarım ve nüfus yoğunluğunu yoğunluğunu göz önünde bulunduran yapay zeka bir gruplandırma gerçekleştirdi.

Yapay zekanın tahminleri şu şekilde;

1. YÜKSEK YAŞAM MALİYETLİ BÖLGELER

Bu bölgelerde yüksek nüfus yoğunluğu, yaşam maliyetleri ve ekonomik aktivite dikkate alındı:

Tahmini Asgari Ücret: 20.000 - 25.000 TL

İstanbul

Ankara

İzmir

Bursa

Kocaeli

Antalya

2. ORTA-YÜKSEK YAŞAM MALİYETLİ BÖLGELER

Sanayi ve ticaretin gelişmiş olduğu, ancak büyük şehirlerin altında kalan bölgeler:

Tahmini Asgari Ücret: 17.000 - 20.000 TL

Adana

Mersin

Gaziantep

Konya

Kayseri

Tekirdağ

Balıkesir

Eskişehir

Samsun

3. ORTA YAŞAM MALİYETLİ BÖLGELER

Yaşam maliyetlerinin daha düşük olduğu, ancak ekonomik faaliyetlerin belirli bir seviyede olduğu bölgeler:

Tahmini Asgari Ücret: 14.000 - 17.000 TL

Manisa

Aydın

Çanakkale

Trabzon

Malatya

Erzurum

Denizli

Muğla

Afyonkarahisar

Diyarbakır

4. DÜŞÜK YAŞAM MALİYETLİ BÖLGELER

Yaşam maliyetlerinin düşük, ekonomik faaliyetlerin sınırlı olduğu bölgeler:

Tahmini Asgari Ücret: 12.500 - 14.000 TL

Van

Şanlıurfa

Batman

Elazığ

Kars

Muş

Bitlis

Hakkâri

Ağrı

Ardahan

5. ÇOK DÜŞÜK YAŞAM MALİYETLİ VE KIRSAL BÖLGELER

Yaşam maliyetlerinin en düşük olduğu ve iş gücü talebinin az olduğu bölgeler:

Tahmini Asgari Ücret: 12.000 - 12.500 TL

Bayburt

Gümüşhane

Sinop

Artvin

Bartın

Iğdır

Tunceli

Yozgat

Çorum

Kastamonu