Bölgesel beslenme alışkanlıkları kanser saçıyor! Uzmanlar anlatıyor

Bazı bölgelerde yaygın olarak tüketilen yiyecekler, kanser riskini artırabilir. Özellikle yüksek yağ, tuz ve işlenmiş gıdalar içeren beslenme alışkanlıkları, kanser riskini artıran faktörler arasında yer alır.

World Cancer Research Fund (WCRF) 'den Dr. Kate Allen, "Bölgesel beslenme alışkanlıkları, kanser riskini önemli ölçüde etkileyebilir. Özellikle işlenmiş etler, yüksek tuzlu yiyecekler ve aşırı yağ tüketimi, kanser riskini artıran faktörler arasında yer alır" dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI

Bilimsel araştırmalar, bölgesel beslenme alışkanlıklarının kanser riskini nasıl etkilediğini inceledi.

American Institute for Cancer Research (AICR) tarafından yürütülen bir çalışmada, yüksek miktarda işlenmiş et, tuz ve yağ içeren beslenme alışkanlıklarının, kolon ve mide kanseri riskini artırdığı bulundu.

Harvard T.H. Chan School of Public Health'ten Dr. Walter Willett, "Beslenme alışkanlıkları, kanser riskini etkileyen önemli bir faktördür. Özellikle işlenmiş etler ve yüksek tuzlu yiyecekler, kanser riskini artırabilir" şeklinde açıklamada bulundu.

BÖLGESEL BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE KANSER TÜRLERİ

Bölgesel beslenme alışkanlıkları, farklı kanser türlerinin görülme sıklığını etkileyebilir. Örneğin, Asya ülkelerinde yaygın olarak tüketilen tuzlu turşular ve tütsülenmiş yiyecekler, mide kanseri riskini artırabilir.

University of Tokyo 'dan Dr. Hiroshi Yoshida, "Japonya gibi ülkelerde yaygın olarak tüketilen tuzlu turşular ve tütsülenmiş yiyecekler, mide kanseri riskini artıran faktörler arasında yer alır" dedi.

Benzer şekilde, Batı ülkelerinde yaygın olarak tüketilen işlenmiş etler ve yüksek yağlı yiyecekler, kolon ve rektum kanseri riskini artırabilir.

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KANSERDEN KORUNMA VE SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİ

Kanser riskini azaltmak için sağlıklı beslenme alışkanlıkları benimsemek önemli.

Uzmanlar, daha fazla sebze, meyve, tam tahıllar ve sağlıklı yağlar içeren bir beslenme düzeni önerdi.

World Health Organization (WHO) 'dan Dr. Francesco Branca, "Kanser riskini azaltmak için sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzeni benimsemek önemlidir. Sebze, meyve, tam tahıllar ve sağlıklı yağlar içeren bir beslenme düzeni, kanser riskini azaltabilir" dedi.

BİREYSEL ÖNLEMLER VE SAĞLIK TAVSİYELERİ

Bölgesel beslenme alışkanlıklarının kanser riskini azaltmak için dikkat edilmesi gereken bazı önlemler bulunmakta. Bunlar arasında işlenmiş et tüketimini azaltmak, tuzlu yiyeceklerden kaçınmak ve sağlıklı yağlar tercih etmek yer alır.

Mayo Clinic 'ten Dr. Donald Hensrud, "Kanser riskini azaltmak için işlenmiş et tüketimini azaltmak, tuzlu yiyeceklerden kaçınmak ve sağlıklı yağlar tercih etmek önemlidir" şeklinde ifade etti.