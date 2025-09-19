Bölgeyi en iyi bilen gazeteciden şok iddia: İsrail gözünü Mekke ve Medine’ye dikti!

Gazeteci Hüsnü Mahalli, katıldığı programda İsrail’in bölgede radikal İslamcıları destekleyerek Suriye’yi “radikal Yahudi Netanyahu’ya teslim ettiğini” iddia etti.

Mahalli, İsrail’in stratejik araştırma merkezlerinde yeni haritalar çizildiğini ve bu haritalarda Mekke ile Medine’nin yer aldığını iddia etti. “İsrailliler artık işi Suriye ile bitirdikten sonra gözümüz Mekke ve Medine’de diyorlar” ifadelerini kullandı.

Netanyahu’nun “Büyük İsrail Devleti’ni kuracağız” sözlerini hatırlatan Mahalli, İsrail’in bundan sonraki tüm adımlarının din temelli olacağını ifade ederek şöyle konuştu:

İsrail’in Türkiye’de İslamcı bir iktidar ister cümlesi sadece Türkiye için geçerli değil. Dolayısıyla bundan daha önemlisi var. Suriye'de radikal İslamcı, yani en hakiki Müslüman benim diyen Ahmet eş-Şara’yı ve yandaşlarını niye iktidara getirdiler? Suriye'yi İsrail'e teslim etmek için. Dolayısıyla burada bir ideolojik stratejik nokta var. Radikal İslamcılar, Emevilerin başkenti Suriye gibi bir ülkenin başında oldukları bir zaman Suriye'yi ve Arap ve İslam coğrafyasının kalbi diye tanımlanan Suriye'yi din adına İsrail'e köle yaptılar. Dolayısıyla radikal İslamcıların, radikal Yahudi Netanyahu ile tırnak içinde barış yapmaları, İslam'la Yahudileri radikalizm üzerinden bir zeminde birleştirmeleri Netanyahu için önemlidir. Çünkü bunun bir devamı ne? İsrail medyasında ve stratejik araştırma merkezlerinde İsrail'in yeni haritaları çizilip duruluyor ve o haritalarda Mekke ve Medine var. İsrailler “artık tamam işi Suriye ile bitirdikten sonra gözümüz Mekke ve Medine'de” diyorlar. Bu şaka değil, “Medine bizim” diyorlar.

Dolayısıyla fazla uzatmadan Suriye’de radikal İslamcılar üzerinden Suriye'yi radikal Yahudi Netanyahu'ya teslim ettirmek. Din adına çok önemli. Yoksa siyaset anlamında onlar çok fazla önemsemez bu işleri. Netanyahu ve şu andaki koalisyon hükümetindeki dinci parti olaylara hep böyle bakıyor. Artık bundan sonra İsrail'den duyabileceğimiz her şey yani şimdiye kadar da öyleydi ama bundan sonra daha fazla her şeyi din adına olacak. Zaten söylüyor Netanyahu, “ben büyük İsrail devleti kuracağım gerisi beni ilgilendirmez” diyor.

