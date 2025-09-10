Bolivya'da Brezilya bayramı

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Bolivya, Brezilya'yı konuk etti.
Bolivya'nın El Alto şehrindeki Estadio Municipal El Alto'da oynanan karşılaşmada, ev sahibi ekip 45+4'de Miguel Terceros'un penaltıdan attığı golle maçtan galip ayrıldı.
Güney Amerika Elemeleri'nde grubunu 20 puanla 7. sırada tamamlayan Bolivya, play-off oynayacak.
Maçın ardından Bolivyalı futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Galibiyet ve play-off bileti havai fişeklerle kutlandı.
¡LA EMOCIÓN DE BOLIVIA POR LA CLASIFICACIÓN AL REPECHAJE RUMBO AL MUNDIAL!#EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/9cxgu9vAsE— TyC Sports (@TyCSports) September 10, 2025