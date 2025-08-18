Bolivya'da devlet başkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin birinci turunda hiçbir aday yeterli oya ulaşamadı.

Resmi olmayan sandık sonuçlarına göre, merkez sağın adayı Senatör Rodrigo Paz, oyların yüzde 31’ini alarak seçim yarışını önde tamamladı.

Eski Devlet Başkanı sağcı Jorge Quiroga oyların yüzde 27'sini alırken, muhalif iş insanı Samuel Doria Medina ise oyların yüzde 20,2'sini alarak seçimi üçüncü sırada bitirdi.

Ülkede son 20 yıldır iktidarda olan Sosyalizme Doğru Hareket (Movimiento al Socialismo MAS) partisinin adayı eski İçişleri Bakanı Eduardo del Castillo, yüzde 3,2 oy alması nedeniyle ikinci turda yarışamayacak.

