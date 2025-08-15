Bolivya'nın eski başkanından seçimleri boykot çağrısı

14 yıl boyunca Bolivya Devlet Başkanlığı görevinde bulunan Evo Morales, artık başkentte değil. Onu bulmak isteyenler, dört saatlik engebeli bir yolculuğun ardından Lauca kasabasına ulaşıyor, güvenlik kontrolünden geçiyor ve ormanlık bir alanda korumaları tarafından korunarak saklandığı müstakil bir tesise giriyor. Burada, eski başkan, olası tutuklamalardan uzak bir biçimde destekçileriyle iletişim kuruyor.

İLK YERLİ BAŞKANIN MİRASI

Sosyalist ve eski sendika lideri Morales, 2006 yılında Bolivya’nın ilk Yerli başkanı olarak göreve başladı. İktidarı boyunca, siyasi sahneyi dönüştürdü; marjinalleşmiş topluluklara ses verdi, sosyal programlara ve kamu projelerine kaynak aktardı. Onun liderliği, Bolivya’nın sosyal ve ekonomik politikalarında kalıcı izler bıraktı.

TARTIŞMALI DÖRDÜNCÜ DÖNEM VE SUÇLAMALAR

Ancak dördüncü dönem girişimi tartışmalı seçimler, sokak gösterileri ve geçici sürgünle sonuçlandı. Morales, mahkeme kararlarıyla adaylığı yasaklanmış olmasına rağmen, başkanlık seçimlerinin ilk turu öncesinde gölge bir kampanya yürütüyor. Üstelik hakkında insan kaçakçılığı ve bir 15 yaşındaki kızla ilişki iddialarıyla tutuklama talebi bulunuyor. Morales, bu iddiaları ne yalanladı ne de reddetti. Yine de bu durum, geniş bir Bolivyalı kitlenin desteğini azaltmış değil.

GÖLGE KAMPANYA VE GELECEK BELİRSİZLİĞİ

Morales’in destekçileri, geçersiz oy kullanarak onun mesajını sandığa taşımayı amaçlıyor. Bu gölge kampanya, Bolivya siyasetine yeniden hareket getirirken, ülkenin siyasi geleceğine dair belirsizliği de artırıyor. Uzmanlar, Morales’in sahadaki varlığının, seçim atmosferini ve halkın oy tercihlerini önemli ölçüde etkileyeceğini öngörüyor.