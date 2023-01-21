Marketlerin yeni büyük oyunu ortaya çıktı. Bolluklar ülkesi Türkiye'de tane ve yarım kilo dönemi

Marketler yeni bir oyuna soyundu. Sebze meyve reyonlarında tane ya da yarım kilo satışları başladı. Bu aslında bir oyun. Hem de aldanacağınız bir oyun. Markete girdiniz alışveriş yapıyorsunuz. Salatalığın etiketinde 14 lira 46 kuruş yazıyor. Dikkatli bakın o fiyat yarım kilo fiyatı. Yanında ise çeri domates var 13.46 yazıyor. O da yarım kilo fiyatı

Dikkat etmeyip, poşeti doldurdunuz fiyat ucuz görünüyor ama kasada hesaplanırken işler değişiyor. Ucuz diye doldurduğunuz salatalığı 14 lira 96 kuruşa değil 29 lira 92 kuruşa alacaksınız. Çeri Domates de öyle o fiyat yarım kilo için. Tam bir aldatmaca. Kasaya gittiğinizde dikkat etmediyseniz eve gittiğinizde niye bu kadar hesap fazla geldi sorup fişe bakınca gerçekler ortaya çıktı

Muzda fiyatlar düşük gösterilmek için tane fiyatları konulmaya başlandı. İşte bir katalogdan görüntü ithal muzun tane fiyatı indirimli olarak 7 lira 43 kuruş... Yerli muzun tane fiyatı ise 2 lira 93 kuruş. Tam bir etiket oyunu. Altanmayın bunlar kilo fiyatı değil tane fiyatı

Yarım kilo satışları sadece salatalık ve domateste geçerli değil sakız kabak ve biberi de yarım kilo üzerinden satılıyor. Bolluklar ülkesi Türkiye böyle bir şey görmedi. Yarım kilo ve tane ile satışları yaşamadı. Türkiye kıtlık zamanında bile böyle bir şey görmedi.