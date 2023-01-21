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Marketlerin yeni büyük oyunu ortaya çıktı. Bolluklar ülkesi Türkiye'de tane ve yarım kilo dönemi

Marketlerin yeni oyunu gözler önüne serildi. Ucuz göstermek için tane ve yarım kilo fiyatları yazılmaya başladı. Böylece fiyatlar ucuz gösterilmeye başlandı. Halbuki tartırtıdığınızda bir kilo fiyatı üzerinden hesaplanıyor. Alışveriş yapan o küçük harflerle yazılan 500 gram ibaresini görmüyorsunuz

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 16:29
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Bolluklar ülkesi Türkiye'de tane ve yarım kilo dönemi.Marketlerin yeni büyük oyunu

Marketlerin yeni büyük oyunu ortaya çıktı. Bolluklar ülkesi Türkiye'de tane ve yarım kilo dönemi
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Marketler yeni bir oyuna soyundu. Sebze meyve reyonlarında tane ya da yarım kilo satışları başladı. Bu aslında bir oyun. Hem de aldanacağınız bir oyun. Markete girdiniz alışveriş yapıyorsunuz. Salatalığın etiketinde 14 lira 46 kuruş yazıyor. Dikkatli bakın o fiyat yarım kilo fiyatı. Yanında ise çeri domates var 13.46 yazıyor. O da yarım kilo fiyatı 

Dikkat etmeyip, poşeti doldurdunuz fiyat ucuz görünüyor ama kasada hesaplanırken işler değişiyor. Ucuz diye doldurduğunuz salatalığı 14 lira 96 kuruşa değil 29 lira 92 kuruşa alacaksınız. Çeri Domates de öyle o fiyat yarım kilo için. Tam bir aldatmaca. Kasaya gittiğinizde dikkat etmediyseniz eve gittiğinizde niye bu kadar hesap fazla geldi sorup fişe bakınca gerçekler ortaya çıktı

Muzda fiyatlar düşük gösterilmek için tane fiyatları konulmaya başlandı. İşte bir katalogdan görüntü ithal muzun tane fiyatı indirimli olarak 7 lira 43 kuruş... Yerli muzun tane fiyatı ise 2 lira 93 kuruş. Tam bir etiket oyunu. Altanmayın bunlar kilo fiyatı değil tane fiyatı 

 

Yarım kilo satışları sadece salatalık ve domateste geçerli değil sakız kabak ve biberi de yarım kilo üzerinden satılıyor. Bolluklar ülkesi Türkiye böyle bir şey görmedi. Yarım kilo ve tane ile satışları yaşamadı. Türkiye kıtlık zamanında bile böyle bir şey görmedi.

 

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Alper
21.01.2023 16:38
Yaparsa akp yapar.ulkede görülmemiş bir hayat pahaliligi var.ekonomiyi perisan ettiler.ben ekonomistim diyen Tayyip saçma sapan ekonomi teorileri ile ülkeyi perisan etti  
 
Musibetelerin bile kar etmediği yer neresi
21.01.2023 16:34
tabiki muz cumhuriyeti.  
 
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