Bologna Arjantinli yıldızı resmen açıkladı

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Bologna Arjantinli yıldızı resmen açıkladı

Virtus Bologna, Luca Vildoza ile önümüzdeki sezon için anlaşma sağladı.

Virtus Bologna, Yunan temsilcisi Olympiakos'tan ayrılan ünlü oyuncu Luca Vildoza'yı kadrosuna kattığını açıkladı. İtalyan kulübü, tecrübeli oyun kurucu ile iki sezon için anlaştı.

İMZANIN ARDINDAN KONUŞTU

Vildoza imzanın ardından yaptığı açıklamada "Virtus Bologna'nın yeni oyuncusu olmaktan ve bu aileye katılmaktan mutluyum. Takım arkadaşlarımla tanışmak ve taraftarların önünde sahaya çıkmayı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Olympiakos ile geçen sezon toplam 33 EuroLeague maçına çıkan Arjantinli oyuncu maç başına 4.8 sayı, 1.5 ribaund ve 2.7 asist ortalamaları tutturdu.

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