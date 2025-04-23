Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Şefi Cemi’i Can Deliorman, klasik müziğin en prestijli sahnelerinden biri olan tarihi Bolşoy Tiyatrosu’nda konser yöneten ilk Türk şef olarak müzik tarihine geçti.

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen ve bu yıl ilk kez Bolşoy Tiyatrosu sahnesine taşınan 24. Moskova Paskalya Festivali dün akşam görkemli bir açılışla başladı. Festivalin kurucu şefi Valeri Gergiev ile aynı sahneyi paylaşan Deliorman, Ruslan ve Lyudmila Operası’nı yönetti. Bu özel konser, Mariinski ve Bolşoy Tiyatroları Birleşik Senfoni Orkestrası tarafından seslendirildi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın dinamik ve vizyoner şefi Deliorman, geçtiğimiz yıl St. Petersburg’daki Mariinski Tiyatrosu’nda yönettiği 18 konserde Türk eserlerine de sıkça yer vererek, Türk müzik mirasının uluslararası sahnede temsilcisi olmaya devam etmişti. Şimdi ise Bolşoy Tiyatrosu’ndaki bu tarihi performansıyla adını bir ilke daha yazdırdı.

Konser sonrası duygularını paylaşan Şef Deliorman, “Paskalya Festivali’nin açılışında efsanevi Maestro Gergiev ile aynı sahneyi paylaşmak unutulmaz bir deneyim. Onur duydum ve minnettarım.” ifadelerini kullandı.

Bu yıl ayrıca Çaykovski’nin doğumunun 185. yılı da festival kapsamında kutlanıyor. 2002 yılında Valeri Gergiev ve Moskova hükümetinin girişimiyle başlayan Moskova Paskalya Festivali, 2003’ten bu yana Rusya genelinde düzenleniyor ve ülkenin en önemli kültürel etkinlikleri arasında yer alıyor.