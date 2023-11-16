BOLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 16 Kasım 2023 / 00:01

T.C.

BOLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

TEREKE TASFİYE MEMURLUĞUNDAN

PAZARLIK YOLU İLE TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

DOSYA NO: 2015/14 TEREKE

Terekenin tasfiyesi maksadıyla masa mal varlığına dahil aşağıda cins ve niteliği yazılı taşınmaz mallar muhammen değerinin altında olmamak kaydıyla İ.İ.K.’nin 241’nci maddesi uyarınca pazarlık usulü ile satılacaktır.SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT ALINMAYACAKTIR.Satışta teklif vereceklerin muhammen değerinin %20’si oranında pey akçesini Bolu 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2022/17 Tereke sayılı dosyası adına açılan Vakıflar Bankası Bolu Şubesi nezdindeki TR 68 0001 5001 5800 7320 1106 05no.lu hesaba T.C. Kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın şartsız kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir.Teminat veya ihale bedeli olarak yabancı para kabul edilmeyecektir.Satış günü satış anına kadar yazılı teklif verilebilecektir. Satış şartları tereke tasfiye memuru ile talipliler arasında yapılacak pazarlıkla belirlenecektir. İkinci satış günü olmayacaktır. Şu kadar ki artırma bedelinin malın muhammen değerini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması bundan başka paraya çevirme masraflarını geçmesi gerekmektedir. Satış peşin para iledir.Alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.Damga vergisi, KDV, tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vuku bulacak KDV ve damga vergisi ile ilgili olarak oran açısından ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde doğacak olan KDV fark, ceza ve faizlerinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır. Taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) Tereke Tasfiye Memuru pazarlık sırasını tayinde ve ihalenin yapılmasını terekenin yararına görmediği veya ertelenmesinde yarar gördüğü hallerde ihaleyi yapmamakta ve satışı ertelemekte serbesttir. Teklif sahipleri, tekliflerini, ihale şartnamesini ve taşınmazlar ile ilgili bilirkişi raporlarını inceleyerek yeterli bilgi sahibi olduktan sonra vermiş sayılırlar. Daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile mahkemeye başvurmaları gerekmektedir.İsteyen talipli Batı Mah.Hatboyu Cad. Atasagun Apt.No:20/4 PENDİK/İSTANBUL adresindeki Tereke Tasfiye Memuru Av.Hasan ÜNAL (Tel:0 530 404 56 14) ile iletişime geçebilecektir.İlan olunur.

TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDI, NİTELİKLERİ, İMAR DURUMU, KIYMETİ

(1) NOLU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:Bolu ili,Seben İlçesi,Alpagut Köyü,Karaağaç mevkii,103 Ada,38 Parsel sayılı1.078,85 m2miktarlı "Tarla " vasıflı taşınmazın 1/1 hissesi,

NİTELİKLERİ:Taşınmaz kullanım ve fonksiyonel olarak düz eğime sahiptir.Üzerinde ağaç ve yapı bulunmamaktadır.Kuru tarım arazisidir.Yola cephesi yoktur.Köy yerleşik alanı dışındadır.

İMAR DURUMU: Taşımaz imar planı kapsamı dışında köy yerleşik alanı sınırları içinde kalmaktadır.

MUHAMMEN BEDELİ: 59.336,75TL

KDV ORANI:% 10

TEMİNAT MİKTARI:11.867,35 TL (SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR)

SATIŞ GÜNÜ, YERİ VE SAATİ: 03/01/2024günü saat 11.30 – 11.40arası- Bolu 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu-BOLU

(2) NOLU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:Boluili,Seben İlçesi,Alpagut Köyü,Noda Yılgın mevkii,103 Ada,153 Parsel sayılı6.194,19 m2miktarlı "Tarla " vasıflı taşınmazın 1/2 hissesi,

NİTELİKLERİ:Taşınmaz kullanım ve fonksiyonel olarak %5-30 civarında eğime sahiptir.Üzerinde yapı bulunmamaktadır.Kuru tarım arazisidir.Yola cephelidir.Köy yerleşik alanı dışındadır.Zeminde muhtelif cins ve yaşlarda 34 adet ormanve meyve ağacıbulunmaktadır.

İMAR DURUMU: Taşımaz imar planı kapsamı dışında köy yerleşik alanı sınırları içinde kalmaktadır..

MUHAMMEN BEDELİ: 208.391,26 TL

KDV ORANI:% 10

TEMİNAT MİKTARI :41.678,25 TL (SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR)

SATIŞ GÜNÜ, YERİ VE SAATİ: 03/01/2024günü saat 11.50 – 12.00arası-Bolu 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu-BOLU

(3) NOLU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:Boluili,Seben İlçesi,Alpagut Köyü,Kaderesi mevkii 105 Ada,2 Parsel sayılı 12.114,39 m2miktarlı "Tarla " vasıflı taşınmazın 3/8 hissesi,

NİTELİKLERİ:Taşınmaz kullanım ve fonksiyonel olarak %5-30 civarında eğime sahiptir.Üzerinde yapı bulunmamaktadır.Kuru tarım arazisidir.Yola cephelidir.Köy yerleşik alanı dışındadır.Zeminde genç meşe ağaçları bulunmaktadır.

İMAR DURUMU: Taşımaz imar planı kapsamı dışında köy yerleşik alanı sınırları içinde kalmaktadır..

MUHAMMEN BEDELİ: 292.025,69 TL

KDV ORANI:% 10

TEMİNAT MİKTARI :58.405,13 TL (SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR)

SATIŞ GÜNÜ, YERİ VE SAATİ: 03/01/2024 günü saat 12.10 – 12.20arası-Bolu 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu-BOLU

(4) NOLU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:Boluili,Seben İlçesi,Alpagut Köyü,Karacalı mevkii 110 Ada,8 Parsel sayılı 8.320,85 m2miktarlı "Tarla " vasıflı taşınmazın 1/3 hissesi,

NİTELİKLERİ:Taşınmaz kullanım ve fonksiyonel olarak %5-30 civarında eğime sahiptir.Üzerinde yapı bulunmamaktadır.Kuru tarım arazisidir.Yola cephesi yoktur.Köy yerleşik alanı dışındadır.Zeminde kendiliğinden yetişmiş ekonomik değeri olmayan çalı formunda bitkiler bulunmaktadır.

İMAR DURUMU: Taşımaz imar planı kapsamı dışında köy yerleşik alanı sınırları içinde kalmaktadır..

MUHAMMEN BEDELİ: 152.548,92 TL

KDV ORANI:% 10

TEMİNAT MİKTARI :30.510,00 TL (SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR)

SATIŞ GÜNÜ, YERİ VE SAAT:03/01/2024 günü saat 12.30 – 12.40 arası- Bolu 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu-BOLU

(5) NOLU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:Bolu ili,Seben İlçesi,Alpagut Köyü,Bük mevkii 117 Ada,127 Parsel sayılı 1.716,03 m2miktarlı "Tarla " vasıflı taşınmazın1/1 hissesi,

NİTELİKLERİ:Taşınmaz kullanım ve fonksiyonel olarak düz bir eğime sahiptir.Üzerinde yapı bulunmamaktadır.Sulu tarım arazisidir.Yola cephelidir.Köy yerleşik alanı dışındadır.Zeminde 20-30yaşlarında 9 adet meyve ağacı vardır. kendiliğinden yetişmiş ekonomik değeri olmayan çalı formunda bitkiler bulunmaktadır.

İMAR DURUMU: Taşımaz imar planı kapsamı dışında köy yerleşik alanı sınırları içinde kalmaktadır..

MUHAMMEN BEDELİ: 162.207,59 TL

KDV ORANI:% 10

TEMİNAT MİKTARI :32.441,52 TL (SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR)

SATIŞ GÜNÜ, YERİ VE SAATİ:03/01/2024 günü saat 12.50 – 13.00arası- Bolu 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu-BOLU

(6) NOLU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:Boluili,Seben İlçesi,Alpagut Köyü,Bük mevkii 117 Ada,131 Parsel sayılı 381,52m2miktarlı "Tarla " vasıflı taşınmazın1/1 hissesi,

NİTELİKLERİ:Taşınmaz kullanım ve fonksiyonel olarak düz bir eğime sahiptir.Üzerinde yapı bulunmamaktadır.Sulu tarım arazisidir.Yola cephesi yoktur.Köy yerleşik alanı dışındadır.Zeminde kendiliğinden yetişmiş ekonomik değeri olmayan çalı formunda bitkiler bulunmaktadır.

İMAR DURUMU: Taşımaz imar planı kapsamı dışında köy yerleşik alanı sınırları içinde kalmaktadır..

MUHAMMEN BEDELİ: 28.614,00TL

KDV ORANI:% 10

TEMİNAT MİKTARI :5.723,00 TL (SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR)

SATIŞ GÜNÜ, YERİ VE SAATİ:03/01/2024 günü saat 13.10 – 13.20 arası- Bolu 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu-BOLU

(7) NOLU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:Boluili,Seben İlçesi,Alpagut Köyü,Köy içi mevkii 128 Ada,1 Parsel sayılı 264,88 m2miktarlı "ahşap ev ve kuruluk ve arsa " vasıflı taşınmazın 9/24 hissesi,

NİTELİKLERİ:Taşınmaz köy yerleşik alanı içindedir.Yola cephelidir.Zeminde 3 adet asma ve iğde ağacı bulunmaktadır.

İMAR DURUMU: Taşımaz imar planı kapsamı dışında köy yerleşik alanı sınırları içinde kalmaktadır..

MUHAMMEN BEDELİ: 101.717,74TL

KDV ORANI:% 10

TEMİNAT MİKTARI :20.343,55 TL (SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR)

SATIŞ GÜNÜ, YERİ VE SAATİ:03/01/2024 günü saat 13.30 – 13.40arası- Bolu 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu-BOLU