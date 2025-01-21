Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan Ersoy'a sert yanıt: "Kültür ve Turizm Bakanı yalan söylüyor"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarına tepki göstererek, "Hadi göstersin bakalım 2023 yılında 2024 yılında Bolu Belediyesi'nin itfaiyesi tarafından 'yangın önlemleri alınmıştır, yeterlidir' şeklinde bir belge var mı yok mu? Hadi göstersin. İnsanlara da iftira atmasın" ifadesini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Grand Kartal Otel önünde yaptığı açıklamada, "Otelin 2021 ve 2024 yıllarında yapılan tür ve sınıflandırma denetimleri yapılmış, bu denetimler sırasında işyeri açma ve çalıştırma ruhsatları ve yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş, otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut. Zaten bu yetki ve yeti de itfaiyede olan bir yetki. Düzenli kontrolleri ve yeterliliklerin de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bakan Ersoy'un açıklamalarına yanıt vererek, "Rapor en son 2007 yılında istenmiş ve o zaman verilmiş. O tarihten sonra belediyemiz tarafından verilmiş herhangi olumlu bir rapor yok" dedi. Özcan, şunları kaydetti:

"Biz dün geceden bu yana oteldeki yangını söndürmek için, buradaki can kayıplarını azaltmak için büyük bir mücadele ve gayret içindeyken yani kendi canımızla uğraşırken biraz önce Türkiye Cumhuriyeti'nin Kültür ve Turizm Bakanı geldi kameraların önünde açık seçik yalan söylemek suretiyle itfaiyemizi suçlama cüretinde bulundu. Sayın Bakan açıklamasında ne diyor? '2021 ve 2024 yılında biz bu oteli denetledik' diyor. Bu oteli denetleme yetkisi ve görevi Kültür ve Turizm Bakanlığına ait. Çünkü Turizm Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış bu otel. Şimdi basına bir belge servis etmişler. Diyorlar ki 'Bolu Belediyesi'nin itfaiyesinden yangın yeterlilik belgesi aldık'. O belgenin tarihine bir bakın. O tarihte ilgili otel 22 Kasım 2007 yani yaklaşık 15 yıl önce Bolu Belediyesi'ne müracaat etmiş, o zaman da burada AK Partili bir başkan var. Bu binanın da yangına karşı güvenli olduğuna dair bir rapor vermiş. Onun dışında 2007 yılından sonra herhangi bir şekilde Bolu Belediyesi tarafından 'Yangına uygundur, yangınla ilgili önlemler alınmıştır' şeklinde herhangi bir rapor verilmemiştir. Sayın Bakan bu olayın bizatihi sorumlusudur. Bu sorumluluğu atmak için alçak bir şekilde belediyeyi suçlama niyetine gitmiştir."

''APAR TOPAR, SUÇLULUK PSİKOLOJİSİYLE BU ŞEKİLDE TOPLUMU YANLIŞ YÖNLENDİRECEK VE İNSANLARI SUÇLAYACAK BEYANDA BULUNUYOR''

Bir basın mensubunun, ''Acaba itfaiyeden denetim için buraya başvuru yapıldı mı? Otel mi almadı içeriye?'' sorusu üzerine Özcan, şu yanıtı verdi:

''Arkadaşlar bizim rutin denetim yapma görevimiz yok. Burası bizim belediye sınırları içerisinde değil. Bizim yetki sahibi olduğumuz mücavir saha içerisinde değil. Burası turizm alanı. Burada münhasıran yetkili olan Turizm Bakanlığıdır. Zaten 2021 ve 2024 yılında 'yangınla ilgili denetim yaptık' diyor. Kendisi bunu itiraf ediyor. Ancak belediyeden talep edilmesi halinde İtfaiye Müdürlüğümüzden, itfaiye geliyor yangınla ilgili gerekli önlem alınmış mı alınmamış mı bununla ilgili rapor veriyor. Bu rapor da en son 2007 yılında istenmiş ve o zaman verilmiş. O tarihten sonra belediyemiz tarafından verilmiş herhangi olumlu bir rapor yok. Ama Sayın Bakan bu belgeyi sunuyor. Yandaş basın da bu belgeyi yayınlıyor. Ya insan tarihine bir bakar. 2007 yazıyor orada. Benim görev almamdan 12 yıl önce verilmiş olan bir belgeden bahsediyor. Apar topar, suçluluk psikolojisiyle bu şekilde toplumu yanlış yönlendirecek ve insanları suçlayacak beyanda bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kültür ve Turizm Bakanı'na yakışmıyor. Her şeyden önce bir adama yakışmıyor. Böyle bir terbiyesizlik, böyle bir iftira ben hayatımda görmedim. Hadi göstersin bakalım 2023 yılında 2024 yılında Bolu belediyesi'nin itfaiyesi tarafından 'yangın önlemleri alınmıştır, yeterlidir' şeklinde bir belge var mı yok mu? Hadi göstersin. İnsanlara da iftira atmasın.''

''Beceriksiz sayın bakanın iftiralarına cevap vermek zorunda kalıyoruz''

Özcan, ''Ölenlerin kimlikleri, çocuk sayısı belli mi? Size ulaşan bir bilgi var mı?'' sorusunu şöyle yanıtladı:

"Arkadaşlar o konuda resmi açıklama yaptılar herhalde. Bize ulaşan net bir bilgi yok sayılarla ilgili. 66 sayısını telaffuz ettiler. Ancak itfaiye müdürümüz biraz önce geldi üç kişinin daha yanmış cesedinin bulduklarını söyledi. Sayının kaç olduğu belli değil. Arkadaşlarımız araştırıyor. Kayıp olan vatandaşlarımızı bulmaya çalışıyor. Biz de beceriksiz sayın bakanın iftiralarına cevap vermek zorunda kalıyoruz şu acılı günde. Yazıklar olsun."