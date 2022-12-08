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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan beraat etti. CHP’den ihraç edilmişti

Cumhuriyet Halk Partisi’nden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AKP’li meclis üyesiyle yaşadığı olaya ilişkin davadan beraat ettiğini açıkladı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 18:04
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan beraat etti. CHP’den ihraç edilmişti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan beraat etti. CHP’den ihraç edilmişti
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Bolu Belediyesi’nin mayıs ayı meclis toplantısında Belediye Başkanı Tanju Özcan, AKP Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar’a yönelik, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" ifadesini kullanmış ve bu sebeple hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Hacer Çınar, Bolu 1’inci Aile Mahkemesine, Tanju Özcan’a karşı kendisine yönelik koruma kararı alınması için başvuruda bulunmuş, başvuruyu değerlendiren mahkeme Çınar’ın "tedbir" talebini kabul ederek, koruma kararı almıştı. Tanju Özcan ise bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) 1 yıl geçici süreyle ihraç edilmişti.

"BENİM NEYİMİ PROTESTO ETTİNİZ GÜNLERCE?"
Bolu Belediyesi’nin aralık ayı meclis toplantısının 2. birleşiminde açıklamalarda bulunan Başkan Özcan, davalardan beraat ettiğini açıkladı. Özcan, "Aile mahkemesi beni aklamış, ben ceza mahkemesinden de beraat etmişim. Peki, siz Hak-İş olarak benim neyimi protesto ettiniz günlerce? Mahkeme, ’Burada suç yok’ diyor. Benim partiden resmi atılma gerekçem de bu. Dolayısıyla ben aklandım, vicdanen de rahatım, hukuken de rahatım" dedi.

Özcan, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bana iftira attığınız için de sizden özür bekliyorum. Benden özür dilemezseniz siz ve partilileriniz, o Hak-İş, sarı sendikanın yetkilileri, ‘Hadi dondurma yiyelim, ne güzel başardık’ diyenler. Benden özür dilenmezse hakkımı helal etmeyeceğim. Size ayrıca manevi tazminat davası açacağım"

"ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYMANIZI İSTİRHAM EDİYORUM"
Meclis üyesi Hacer Çınar ise kendisine beraat kararının tebliğ edilmediğini ifade ederek, Özcan’a yönelik, "Hepinizden elinizi vicdanınıza koymanızı istirham ediyorum. Eğer bu benim yerime sizin eşiniz, sizin kız kardeşiniz, sizin evladınız olsaydı. Ben bir anneyim, bir annenin babanın da evladıyım. Burada yapılan terbiyesizliğin, karşılığındaki yüzsüzlük ancak bu kadar olur. Kendisini buradan bir kez daha kınıyorum. Yargı karşısında aklanabilir ama Allah huzurunda ne yapacağımızı hep birlikte göreceğiz. Bize de yargıdan gelen bir karar yok" ifadelerini kullandı.

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