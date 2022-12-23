Tanju Özcan TV100'e konuştu. Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, tv100'de Yüzler Kulübü programında gazeteciler Pınar Işık Ardor, Erdoğan Aktaş ve Hacı Yakışıklı'nın sorularını yanıtladı.

EKREM İMAMLUĞU’NUN ADAY OLMASINI İSTİYORUM

Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına da değinen Özcan gönlünden geçen adayın Ekrem İmamoğlu olduğunu belirterek ; “Ben Ekrem Bey’in aday olmasını istiyorum. Millet İttifakı veya CHP Ekrem Bey dışında birini aday gösterirse 1 şartla destek vereceğim. Sayın Kılıçdaroğlu aday olursa sahip çıkacağız. Benim gönlümden Ekrem Bey geçiyor. Ekrem Bey seçimi kazanabilir, bu ülkeyi yönetebilir. Sayın Kılıçdaroğlu’nun kazanamayacağını söylemedim. Ekrem Bey’in daha kolay kazanabileceğine inanıyorum.” İfadelerini kullandı.

Tanju Özcan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

(Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza) Bu kararın verilmesinde ben Erdoğan’ın dahli olduğu kanaatinde değilim. Çünkü Erdoğan akıllı bir siyasetçi. Erdoğan karşısında bir mağdur yaratmak ister mi? Erdoğan’a okuduğu şiir yüzünden ceza verdiren irade bugün de İmamoğlu için düğmeye bastı.



"Siyasi yasak kararı olduğunu öğrenince Ekrem Bey’e sarılmaya gidiyor bir abla edasıyla"

- (Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafı) Sayın Akşener tepkilerini çok açık gösterebilen bir hanımefendi. Kardeş gibi seviyor Ekrem Bey’i, beni de öyle seviyor. Kararı öğreniyor, siyasi yasak kararı olduğunu öğrenince Ekrem Bey’e sarılmaya gidiyor bir abla edasıyla. ‘Kardeşim bu şarkı burada bitmez’ diyor. ‘Merak etme arkanda biz varız’ mesajı o.



" İmamoğlu'nun aday olmasını istiyorum"

- Ben Ekrem Bey’in aday olmasını istiyorum. Millet İttifakı veya CHP Ekrem Bey dışında birini aday gösterirse 1 şartla destek vereceğim. Sayın Kılıçdaroğlu aday olursa sahip çıkacağız. Benim gönlümden Ekrem Bey geçiyor. Ekrem Bey seçimi kazanabilir, bu ülkeyi yönetebilir. Sayın Kılıçdaroğlu’nun kazanamayacağını söylemedim. Ekrem Bey’in daha kolay kazanabileceğine inanıyorum. Bu pazar seçim olsa Mansur Bey çok yüksek bir oy alır. Mansur Bey’i çok severim ama Ekrem Bey kadar Muharrem İnce kadar iyi bir hatip değildir. Dezavantaj olarak değerlendirilebilir. Hiç kimse konuşmadan sandığa gitsek Mansur Yavaş ve Erdoğan sandığa gitse Mansur Yavaş’ın karşısında yüzde 1 bile şansı yok.



"Abdullah Gül aday olursa 100 bin imza toplayıp karşısına çıkarım"

- Kılıçdaroğlu, Yavaş, İmamoğlu, Akşener aday olursa beni mutlu eder ama Abdullah Gül çıkarsa nereden çıktı bu adam derim ve 100 bin imza toplayıp karşısına çıkarım. Genel Başkanımla oturup konuşurken ‘Ekmeleddin İhsanoğlu gibi bir aday çıkar diye korkuyorum’ dedim ve Ekmeleddin İhsanoğlu tercihinin doğru olduğunu söyledi ve ‘Yine olsa yine yaparım’ tarzında bir şey söyledi, benim endişem de bu zaten.



Kılıçdaroğlu mu İmamoğlu mu?

- Hacı Yakışıklı'nın “CHP, Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday gösterdi İYİ Parti de Ekrem İmamoğlu’nu aday gösterirse kime oy verirsiniz?” sorusuna Özcan “Ben CHP’nin adayına oy veririm. Çünkü ben CHP’liyim. CHP’nin işaret ettiği bir adaya bir kez oy veremedim. Ekmeleddin İhsanoğlu’na imza vermeyecektim, ikna ettiler verdim. Sandığa gittim, sandıkta ona baktım, o bana baktı geçersiz oy kullandım” yanıtını verdi.



İYİ Parti'ye geçecek mi?

- Hacı Yakışıklı'nın "CHP sizi almazsa İYİ Parti’ye gider misiniz?" sorusuna "Hukuki olarak 13 Haziran’da partiye almak zorundalar. Ben hiç aday olmayabilirim, ekibimle, vatandaşımla konuşurum ‘Şu partiden aday olursan seni destekleriz’ derlerse o yola da gidebilirim." cevabını verdi.

"Her partiden teklif aldım"

- Her partiden teklif aldım. HDP’den almadım. AK Parti’den aldım. Memleket Partisi’nden teklif almadım. Muharrem Bey bana ‘sen gelmek istesen bile senin dilekçeni kabul etmeyeceğim’ dedi. Bir konuda bana kızmış.

- Ekmeleddin Bey tercihinin Bahçeli’den geldiğini düşünüyorum. Kılıçdaroğlu da uzlaşmacı bir adam, o zaman MHP ile ittifak yapmak istiyordu, seçime MHP ile girmek istiyordu.



"Belediyede torpilsiz kimse olmaz"

- Erdoğan Aktaş'ın "Belediye kadroları nasıl kuruluyor?" sorusuna Özcan "Belediyede torpilsiz kimse olmaz, herkesin bir referansı vardır. Torpil olmayan biri hiçbir belediyede başlayamaz." yanıtını verdi.

- Ekrem Bey’le ilgili en çok şikayeti bizim partililerden alıyorum, aslında karşı mahalleyle bir problemi yok. Adamlar Ekrem Bey’in kapısındaki başı kapalı kardeşimize takılmış asgari ücretle çalışan gariban bir kız ne istiyorsunuz?

ADAY ERKEN AÇIKLANMALI

- Cumhurbaşkanı adayı erken açıklanmalı, ABD’de 1 yıl önce açıklanıyor. Zaten 3,5 ayda yıpranacak adam 5 yıl boyunca bu Cumhurbaşkanlığı görevini nasıl yerine getirecek?

- Benim çizgim CHP’nin 6 okun 6’sına da sahip çıkan bir siyasi kimlik ama 6 okun 3’üne bile sahip çıkmayan bazıları CHP’den milletvekili oldu. Sezgin Tanrıkulu’nun o sözlerine asla katılmıyorum. Parti sözcümüze de sordum, mavi tiki gördüm ama dönüş yapmadı.