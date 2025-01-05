Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a soruşturma açıldı. Gerekçe ülkedeki Suriyeliler hakkında yaptığı açıklamalar olduğu belirtildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.Tunç "Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) January 5, 2025

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