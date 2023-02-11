Bolu Belediyesi'nin askıda konserve kampanyasını valilik engelledi. Tanju Özcan feryat etti

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından tüm Türkiye depremzedeler için seferber olurken, Bolu Köroğlu Kooperatifi de “askıda konserve” kampanyası başlattı.

Kooperatif, Bolu Valiliği’nin aldığı kararla kampanyanın durdurulduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, "T.C Bolu valiliğinden gelen talimat doğrultusunda askıda konserve kampanyamız durdurulmuştur. Şu an a kadar destek veren hayırseverlerimize sonsuz şükranlarımızı sunarız" denildi.

Kooperatifin duyurusundan sonra, sosyal medya hesabından açıklamayı paylaşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kampanyanın durdurulma sebebini merak eden yurttaşların Bolu Valisi Erkan Kılıç'ı arayarak sorabileceklerini ifade etti.

Tanju Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu Köroğlu Kooperatifi tarafından depremzedelerimize göndermek için düzenlenen “askıda konserve” kampanyası Bolu Valiliğinin tehdit ve talimatları doğrultusunda durdurulmuştur. Sebebini merak eden vatandaşlarımız 0374 215 10 10 ‘u arayarak Bolu Valisi Erkan Kılıç’a sorabilirler" ifadelerine yer verdi.

“KAMPANYAYI DURDURMAK ZORUNDA KALDIK”

ANKA muhabirine konuşan Özcan, kampanyanın hayırseverlerin talebi doğrultusunda başlatıldığını belirterek, “Bazı hayırseverler ‘askıda konserve uygulaması başlatın, biz konserve alalım siz bizim adımıza gönderin’ demiş. Uygulama bu şekilde başladı. Ancak birden beni Bolu Valiliği’nden bir müdür aradı. Kooperatif yöneticilerini aramışlar. Durdurmalarını istedi. Daha sonra da Vali Yardımcısı aradı ve bana bir sürü hakaret etmeye, tehdit etmeye kalktı. Biz de bu kampanyayı durdurmak zorunda kaldık. Ben de bunu duyurdum” dedi.

“BİR TIR KONSERVE 41 BİN KİŞİNİN BİR ÖĞÜN YEMEĞİ”

Deprem bölgesine ilk gidenlerden olduğunu belirten Özcan, “Kendim deprem bölgesine gittim. Bizim buradan göndereceğimiz bir TIR konserve, orada 41 bin kişinin 1 öğün yemeği demek. Bu oldukça iyi bir rakam. Fabrika 24 saat çalışıyor. Anlaşılmaz bir şekilde Valilik bu yardımı durduruyor. Hayırseverlere de ‘Sebebi nedir?’ diye merak ediyorsanız dedim, alın valiliğin numarası, sayın valiye bizzat kendiniz sorun dedim” diye konuştu.

“BİR GENELGEYLE KISITLAYAMAZSINIZ”

Özcan, “Ayrıca şunu da hatırlatıyorum; belediyeler, valilere bağlı kurumlar değildir. Belediye Kanunu’nun 53. maddesine göre de belediyeler doğal afetlerde başka şehirlerdeki kişilere de yardımcı olabilir. Bir genelgeyle kanunları kısıtlayamazsınız” ifadelerini kullandı.

“İÇİŞLERİ BAKANI GÖREVİNİ YAPMIYOR”

Özcan, “İçişleri Bakanı görevini yapmıyor, bu tür adamları da Bolu Beyi gibi atıyor. Ya hu ne zararı var sana kardeşim. İnsanlar memnun, o konserveden. Karnı doyuyor insanların… Sen bunu niye engelliyorsun? Niye sen yapamazsın diyorsun? Siz yapsaydınız zaten benim yapmama gerek kalmazdı” dedi.

“ŞU AN ENKAZ ALTINDAKİLERİN, HAYATTA OLANLARIN BEDDUALARINI ALIYORLAR”

Devletin, AHBAP Derneği kadar yardım toplayamadığını ve sınıfta kaldığını belirten Özcan, son olarak şunları kaydetti:

“Devlet maalesef sınıfta kaldı bu işin başındaki AFAD yetkililerinin hiçbirinde bir şey yok. AFAD’ın bağlı olduğu İçişleri Bakanı yine milletle ilgili ahkâm kesmeye başladı, istifa edeceğine. Millet enkaz altındayken, biz de böyle bu tür valililerle uğraşmak zorunda kalıyoruz. ‘Yok, sen konserve gönderirsin, gönderemezsin.’ Al gönderemiyorum şimdi. Başın göğe ermiştir. Öyle bir devlet ki düşünün, Haluk Levent’in AHBAP grubu kadar bağış toplayamadılar, ona çamur atıyorlar bir de. Bugün de bizim kadar yardım toplayamadıkları için bizim yardımlarımızı engelliyorlar. Evet, şu an enkaz altındakilerin, hayatta olanların beddualarını alıyorlar.”

BOLU VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Öte yandan Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada "belediyenin askıda konserve kampanyasının Valilikçe durdurulduğu iddiası"nın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sosyal medya hesabından "askıda konserve kampanyasının Valiliğin tehdit ve talimatları doğrultusunda durdurulduğu"na dair paylaşımına istinaden bazı ulusal ve yerel basın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası ülke genelinde ayni ve nakdi bağışların AFAD Başkanlığı koordinesinde illerde valilikler tarafından toplanmaya başlandığı aktarılarak, devletin tüm resmi kurumlarının ve Valiliğin duyurularına rağmen Bolu Belediye Başkanlığının daha önceki yardım toplama faaliyetlerinde olduğu gibi izin almadan mevzuata aykırı yardım toplama faaliyeti yürüttüğünün anlaşıldığı kaydedildi.

Belediyenin askıda konserve kampanyasının Valilikçe durdurulduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Ülkemiz genelinde 12 Şubat'a kadar milli yas ilan edildiği dayanışma ve yardımlaşmanın en üst düzeyde olması gereken hassas bir dönemde, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kendi şahsi hesabından Valiliğimizin santral telefonunu hedef göstererek, Valiliğimizin tehdit ve talimatları doğrultusunda 'askıda konserve' kampanyasını durdurdukları yönündeki iddiaları tamamen asılsızdır." ifadesine yer verildi.

Ayrıca yardım kampanyalarında suistimallerin önüne geçilmesi ve toplanan yardımların ihtiyaç sahiplerine düzgün, şeffaf denetlenebilir şekilde ulaştırılmasının başta 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat gereği olduğu aktarılan açıklamada, "Valiliğimizce yapılan uygulama; mevzuata aykırı, denetimden uzak şeffaf olmayan, izinsiz gerçekleştirilen yardım toplama faaliyetinin Valiliğimizin koordinesinde yapılmasına ilişkin uyarıdan ibaret olup başka bir niyet taşımamaktadır. Ayrıca birlik beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde bu konunun gerçeklerle bağdaşmayacak şekilde kamuoyuna sunulmasının üzüntüsünü yaşamaktayız." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, afetzedelere yardım için seferber olan vatandaşlara teşekkür edilerek, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dileğinde bulunuldu.