Bolu Dağı beyaza büründü. Yolcular dikkat

Soğuk hava dalgasının yurdun dört bir yanında etkili olması ile birlikte hava, kara ve denizyolu ulaşımı olumsuz etkilendi. Kar yağışının da etkili olması ile birlikte transit geçişin en yoğun olduğu bölgelerden birisi olan Bolu Dağı da beyaza büründü.

Kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler güçlükle ilerledi. Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle sürücüler dikkatli ilerledi.

Karayolları ekipleri, D-100 Karayolu Bolu Dağı ve Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdü.