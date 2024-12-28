Bolu Dağı Tüneli’nde araç alev aldı

Edinilen bilgilere göre, Aslan A. yönetimindeki 41 AGD 123 plakalı minibüs, Bolu Dağı Tüneli'nde seyir halindeyken motor kısmından yoğun dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü, hızla aracı sağa çekip, minibüsü terk etti.

Minibüs kısa sürede alevler içinde kalırken, yangının büyümeye başlamasıyla birlikte sürücü, çevredeki araçlardan yardım istedi.

Olay yerine ihbarın yapılmasının ardından, Bolu Belediyesi İtfaiye Ekipleri ve jandarma hızla sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangının büyümesi engellenirken, minibüsün motor kısmında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın nedeniyle Bolu Dağı Tüneli'nde İstanbul yönünde trafik bir süreliğine kapandı.

Ancak, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde trafik kısa sürede kontrollü olarak açıldı ve tünelden geçiş tekrar sağlandı. Olayın ardından, minibüsün motor kısmı büyük ölçüde kullanılamaz hale geldi.