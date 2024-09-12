Bolu Dağı Tüneli'nde kaza: 3 yaralı 12.09.2024

Bolu Dağı Tüneli'nde kaldırıma ve acil çıkış kapısına çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandığı belirtildi.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Bolu Dağı Tüneli'nde gerçekleşti. Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünden Ankara istikametine giden Ramazan T. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma ardından yol kenarındaki acil çıkış kapısına çarparak durabildi. Kazada Ramazan T., eşi ve kızı yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.