Bolu Dağı'nda bayram çilesi başladı

Kurban Bayramı tatili öncesi yollarda trafik çilesi başladı.
Her bayram öncesi ve sonrası görmeye alıştığımız uzun araç kuyrukları bu bayramda da yaşanıyor.
Özellikle mega kentten memleketlerine giden vatandaşlar, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde araç trafiğine takıldı.
Ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdüren ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Yetkililer, ayrıca trafik yoğunluğunun cumartesi gününe kadar yoğun olmasının beklendiğini aktardı.
D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde ise akıcı trafik devam ediyor.