Bolu Dağı'nda bayram çilesi başladı

Bolu Dağı'nda bayram çilesi başladı
Düzenleme: Kaynak: AA

İstanbul’dan memleketlerine Kurban Bayramı için vatandaşlar, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde uzun araç kuyruklarına neden oldu.

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Bolu Dağı'nda bayram çilesi başladı 1

Kurban Bayramı tatili öncesi yollarda trafik çilesi başladı.

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Bolu Dağı'nda bayram çilesi başladı 2

Her bayram öncesi ve sonrası görmeye alıştığımız uzun araç kuyrukları bu bayramda da yaşanıyor.

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Bolu Dağı'nda bayram çilesi başladı 3

Özellikle mega kentten memleketlerine giden vatandaşlar, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde araç trafiğine takıldı.

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Bolu Dağı'nda bayram çilesi başladı 4

Ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdüren ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Bolu Dağı'nda bayram çilesi başladı 5

Yetkililer, ayrıca trafik yoğunluğunun cumartesi gününe kadar yoğun olmasının beklendiğini aktardı.

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Bolu Dağı'nda bayram çilesi başladı 6

D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde ise akıcı trafik devam ediyor.

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Bolu Dağı'nda bayram çilesi başladı 7
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Bolu Dağı'nda bayram çilesi başladı 8
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Bolu Dağı'nda bayram çilesi başladı 9
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Bolu Dağı'nda bayram çilesi başladı 10
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Bolu Dağı'nda bayram çilesi başladı 11
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Bolu Dağı'nda bayram çilesi başladı 12
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