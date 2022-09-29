Bolu Dağı'nda görüş mesamesi 30 metreye düştü

Kentte sabah saatlerinde etkisini artıran sis, D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde görüş mesafesini yer yer 30 metreye kadar düşürdü.
Karayolları ekipleri, sürücüleri sis lambaları ve tabelalarla dikkatli seyretmeleri konusunda uyarı.
Sis, kent merkezinde de etkili oldu. (AA)
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