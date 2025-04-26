Bolu Dağı'nda hareketli anlar! Alev alev yanan yolcu otobüsü küle döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı viyadükleri mevkisinde yolcu otobüsü alev aldı. 33 yolcunun içinde olduğu araç ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı viyadükleri mevkisinde yolcu otobüsü alev alev yanarken, otobüste bulunan 33 kişi yara almadı.

3-001.jpgYangın, saat 10.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı 1'inci Viyadük mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Kenan B. idaresindeki 34 MTC 935 plakalı içinde 33 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü, bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Sürücü dumanlar fark edince otobüsü emniyet şeridine park edip, yolcuları tahliye etti. Büyüyen alevler tüm otobüsü sardı.

6.jpgYoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında otobüs kullanılmaz hale geldi. Yangın nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım bir süre durdu. Yangının söndürülmesinin ardından yolda ulaşım normale döndü. Otobüste bulunan yolcular, çağrılan başka bir otobüsle yollarına devam etti. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

7.jpg

Son Haberler
Adana’da hayat felç oldu! İsyan ettiler...
Adana’da hayat felç oldu! İsyan ettiler...
Bolu Dağı'nda hareketli anlar! Alev alev yanan yolcu otobüsü küle döndü
Bolu Dağı'nda hareketli anlar! Alev alev yanan yolcu otobüsü küle döndü
Köpekler acımasızca dövüştürüldü. "Hadi oğlum hadi" sesleri yükseldi
Köpekler acımasızca dövüştürüldü. "Hadi oğlum hadi" sesleri yükseldi
Ekrem İmamoğlu'ndan İBB operasyonu açıklaması!
Ekrem İmamoğlu'ndan İBB operasyonu açıklaması!
Tahkim Kurulu’ndan Fenerbahçe maçı öncesi Selçuk İnan kararı
Tahkim Kurulu’ndan Fenerbahçe maçı öncesi Selçuk İnan kararı