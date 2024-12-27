Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından Bolu'nun yüksek kesimleri başta olmak üzere Bolu Dağı'nda da kar yağışı başladı.

Kar yağışı kısa sürede yolları beyaza bürüdü. Karayolları ekipleri bölgede kar yağışına karşı önlemlerini aldı. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda kar yağışının bölgede gece saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi.

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Kar yağışının etkisini gösterdiği D-100 kara yolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü. Ekiplerin bölgede tuzlama çalışmaları sürüyor.

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Kar yağışının devam ettiği Bolu geçişinde ayrıca sis de etkili oluyor.