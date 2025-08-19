Bolu Dağı'nda minibüs uçuruma yuvarlandı

Kaynak: İHA

Bolu Dağı'nda duran minibüs, frenlerinin tutmaması sonucu 30 metrelik uçuruma devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde D-100 karayolu Bolu Dağı Darıyeri Bakacak köyü yakınlarında gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, manzarayı seyretmek için boş alana bırakılan Faruk Karaduman'a ait 34 GDH 811 plakalı minibüs, frenlerinin tutmaması sonucu aniden hareket ederek yaklaşık 30 metrelik uçuruma düştü.

Kazada minibüste bulunan Faruk Karaduman yaralandı.

Yaralı kişi jandarma ve polis ekiplerince uçurumdan kurtarıldı.

Sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

