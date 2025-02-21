Bolu Dağı'nda muhteşem kar manzarası

Bolu ve Düzce arasında bulunan Bolu Dağı'nda 3 gündür aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle, Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı'nın D-100 geçişinde karayolları ekipleri kar küreme çalışması yaptı.

Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması nedeniyle yol karla dolmazken, yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Çam ormanlarıyla kaplı Bolu Dağı'ndaki yeşil görüntü, karla birlikte beyaz güzelliğe dönüştü.

Bölgedeki muhteşem doğal güzellik dronla havadan görüntülendi.