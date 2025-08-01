Bolu Dağı’nda sis! Görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü

İstanbul ile Ankara arasında köprü görevi gören D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve hafif yağmur yağışı etkili oluyor.

SICAKLIKLAR 10 DERECE BİRDEN DÜŞTÜ

Hafta boyunca etkili olan sıcak hava etkisini yitirdi. Sıcaklıkların 10 derece birden düştüğü kentin yüksek kesimlerinde sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Yoğun sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ve trafik ekipleri, olumsuz hava şartlarına karşı sürücüleri hızlarını düşürmeleri ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyardı.