Bolu Dağı’nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Kaynak: DHA
Bolu Dağı’nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Bolu Dağı’nın Düzce geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 TIR, 4 otomobil ve 1 cip karıştı. Kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi mevkinde gerçekleşti. İstanbul istikametine giden 2 TIR, 4 otomobil ve 1 cipin karıştığı kazanın ardından, TIR’lardan biri alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Kazada, kimliği belirlenemeyen yanmış TIR sürücüsü yaşamını yitirirken, 2’si ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Düzce ve Bolu’daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönü ulaşıma kapandı ve araçlar tali yola yönlendirildi. Bolu Dağı Tüneli’ndeki yol çalışması nedeniyle zaten yoğun olan trafikte, kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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