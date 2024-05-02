Bolu Dağı'ndan geçecekler dikkat! Görüş mesafesi 40 metreye düştü

İstanbul-Ankara güzergahını birbirine bağlayan bu yolun Bolu Dağı’ndaki Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık bölgelerinde sisin etkisi altında kaldığı görüldü.
Sürücüler, sisin görüş mesafesini bazı yerlerde 40 metreye kadar indirmesi nedeniyle yolda daha temkinli bir şekilde hareket etti.
Yolun yüksek kesimlerinde zaman zaman yağmur yağışı da meydana geldi.
Karayolları ve trafik ekipleri ise sürücüleri, yakın takip etmeme, yanlış sollama yapmama ve hız limitlerini aşmama konusunda dikkatli olmaları için uyardı.
Ayrıca, trafik işaretlerine uyulması gerektiğini hatırlatıldı.