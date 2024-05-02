Bolu Dağı'ndan geçecekler dikkat! Görüş mesafesi 40 metreye düştü

Bolu Dağı'ndan geçecekler dikkat! Görüş mesafesi 40 metreye düştü
Kaynak: AA
D-100 karayolu Bolu Dağı bölümünde yoğun sis, görüş alanını kısıtladı.
1/18
Bolu Dağı'ndan geçecekler dikkat! Görüş mesafesi 40 metreye düştü 1

İstanbul-Ankara güzergahını birbirine bağlayan bu yolun Bolu Dağı’ndaki Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık bölgelerinde sisin etkisi altında kaldığı görüldü.

2/18
Bolu Dağı'ndan geçecekler dikkat! Görüş mesafesi 40 metreye düştü 2

Sürücüler, sisin görüş mesafesini bazı yerlerde 40 metreye kadar indirmesi nedeniyle yolda daha temkinli bir şekilde hareket etti.

3/18
Bolu Dağı'ndan geçecekler dikkat! Görüş mesafesi 40 metreye düştü 3

Yolun yüksek kesimlerinde zaman zaman yağmur yağışı da meydana geldi.

4/18
Bolu Dağı'ndan geçecekler dikkat! Görüş mesafesi 40 metreye düştü 4

Karayolları ve trafik ekipleri ise sürücüleri, yakın takip etmeme, yanlış sollama yapmama ve hız limitlerini aşmama konusunda dikkatli olmaları için uyardı.

5/18
Bolu Dağı'ndan geçecekler dikkat! Görüş mesafesi 40 metreye düştü 5

Ayrıca, trafik işaretlerine uyulması gerektiğini hatırlatıldı.

6/18
Bolu Dağı'ndan geçecekler dikkat! Görüş mesafesi 40 metreye düştü 6
7/18
Bolu Dağı'ndan geçecekler dikkat! Görüş mesafesi 40 metreye düştü 7
8/18
Bolu Dağı'ndan geçecekler dikkat! Görüş mesafesi 40 metreye düştü 8
9/18
Bolu Dağı'ndan geçecekler dikkat! Görüş mesafesi 40 metreye düştü 9
10/18
Bolu Dağı'ndan geçecekler dikkat! Görüş mesafesi 40 metreye düştü 10
11/18
Bolu Dağı'ndan geçecekler dikkat! Görüş mesafesi 40 metreye düştü 11
12/18
Bolu Dağı'ndan geçecekler dikkat! Görüş mesafesi 40 metreye düştü 12
13/18
Bolu Dağı'ndan geçecekler dikkat! Görüş mesafesi 40 metreye düştü 13
14/18
Bolu Dağı'ndan geçecekler dikkat! Görüş mesafesi 40 metreye düştü 14
15/18
Bolu Dağı'ndan geçecekler dikkat! Görüş mesafesi 40 metreye düştü 15
16/18
Bolu Dağı'ndan geçecekler dikkat! Görüş mesafesi 40 metreye düştü 16
17/18
Bolu Dağı'ndan geçecekler dikkat! Görüş mesafesi 40 metreye düştü 17
18/18
Bolu Dağı'ndan geçecekler dikkat! Görüş mesafesi 40 metreye düştü 18
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Korkunç patlama böyle görüntülendi. Ortalık cehenneme döndü
Korkunç patlama böyle görüntülendi. Ortalık cehenneme döndü
Türkiye'ye giren tırlardan külçe külçe altın çıktı. Sınırda son anda yakalandı
Türkiye'ye giren tırlardan külçe külçe altın çıktı. Sınırda son anda yakalandı
Hatay’da caddeler göle döndü
Hatay’da caddeler göle döndü
Korhan Berzeg'i sırtlanlar mı öldürdü? Türkiye'de sırtlan üreme alanı varmış
Korhan Berzeg'i sırtlanlar mı öldürdü? Türkiye'de sırtlan üreme alanı varmış
Çalışma saatlerinin en uzun olduğu ülkeler açıklandı. Türkiye bakın kaçıncı sırasında
Çalışma saatlerinin en uzun olduğu ülkeler açıklandı. Türkiye bakın kaçıncı sırasında
Nihal Candan cezaevi anılarını anlattı. '37 kiloya düşmedim. Eşim beni terk etti' Seçil Erzan ve Dilan Polat detayı dikkat çekti
Nihal Candan cezaevi anılarını anlattı. '37 kiloya düşmedim. Eşim beni terk etti' Seçil Erzan ve Dilan Polat detayı dikkat çekti