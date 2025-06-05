Bolu geçişinde trafik durma noktasına geldi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bolu geçişinde trafik durma noktasına geldi

Kurban Bayramı'nda memleketlerine gitmek isteyen tatilciler sebebiyle, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli ve Köroğlu Rampaları mevkiinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

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Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için tatilciler yola çıkmaya başladı. Bolu'nun TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikameti geçişinde araç yoğunluğu yaşanıyor. Bolu Dağı Tüneli ve Köroğlu Rampaları mevkiinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Araç arızalanmaları ve maddi hasarlı kazalar sebebiyle Bolu geçişinde araçlar güçlükle ilerliyor. Trafik yoğunluğunun yarın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

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