Bolu Gökçesu Belediyesi işçi alacak

İŞKUR’da yayımlanan ilana göre; Bolu Gökçesu Belediyesi, temizlik personeli olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

Başvurular şahsen yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

En az ilkokul mezunu olmak

B sınıfı ehliyete sahip olmak

25-35 yaş arasında olmak

Mengen ilçesinde ikamet etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

İkametgah

Ehliyet

Nüfus kayıt örneği

Adli sicil kaydı

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