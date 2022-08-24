Bolu Gökçesu Belediyesi işçi alacak

İŞKUR’da yayımlanan ilana göre; Bolu Gökçesu Belediyesi, temizlik personeli olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
Başvurular şahsen yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
En az ilkokul mezunu olmak
B sınıfı ehliyete sahip olmak
25-35 yaş arasında olmak
Mengen ilçesinde ikamet etmek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
İkametgah
Ehliyet
Nüfus kayıt örneği
Adli sicil kaydı
Son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf
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