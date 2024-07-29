Bolu İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından

Yayın Tarihi: 29 Temmuz 2024 / 00:01

BOLU İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

( İhale İlanı )



Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz, Gerede İlçesi Seviler Mahallesi Atatürk üst yolu bulvarında bulunan tapunun, 456 ada, 24 parsel nosunda kayıtlı 240 m² ’lik alan üzerinde bulunan 1, 4, 6, 7, 8, 9 ve 10 bağımsız bölümde (5 adet mesken, 2 adet dükkân) bulunan taşınmazların satışının yapılması İhalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü artırma suretiyle yapılacaktır.

Söz konusu dükkânların muhammen satış bedeli ile geçici teminatı aşağıda belirtilmiştir. İhale 13.08.2024 Salı günü saat 14.00’de ve müteakiben Kültür Mahallesi Şehitler Caddesinde bulunan İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır. İhale Şartnamesi ve eklerini içerir dosya, İl Özel İdaresi, Encümen Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

4- İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

a) İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu İl Özel İdaresi adına alacakları geçici

teminat makbuzu veya banka mektubu,

b) Gerçek kişilerin nüfus kaydını gösterir fotoğraflı kimlik örneği ve Kanuni ikametgâh belgesini,

c) Tüzel Kişilerin ise siciline kayıtlı olduğu oda veya meslek Teşekkülünden 2024 yılı içerisinde alınmış sicil belgesini,

d) İhaleye vekâleten veya Tüzel Kişiler adına iştirak edecek kişilerin Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerini,

e) Tebligat için adres beyan belgesini,

f) İhaleye girecek olan Tüzel veya gerçek kişilerin, İlçe Özel İdaresinden alacakları idareye borcu olmadığına dair belgeyi vermeleri gerekmektedir.

5- İhale Komisyonu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6- Telgraf, faks ve Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez.



İlan Olunur.







S.NO İL ve İLÇESİ TAŞINMAZIN KAPI NOSU M².Sİ MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNATI



1 Bolu İli Gerede İlçesinde bulunan 1 kapı nolu mesken Net 87,00 m² 1.100.000,00 TL

33.000,00 TL

2 Bolu İli Gerede İlçesinde bulunan 4 kapı nolu mesken Net 79,00 m² 1.100.000,00 TL

33.000,00 TL

3 Bolu İli Gerede İlçesinde bulunan 6 kapı nolu mesken Net 79,00 m² 1.150.000,00 TL

34.500,00 TL

4 Bolu İli Gerede İlçesinde bulunan 7 kapı nolu mesken Net 87,00 m² 1.200.000,00 TL

36.000,00 TL

5 Bolu İli Gerede İlçesinde bulunan 8 kapı nolu mesken Net 79,00 m² 1.150.000,00 TL

34.500,00 TL

6 Bolu İli Gerede İlçesinde bulunan 9 kapı nolu dükkân Net 60,00 m² 3.200.000,00 TL

96.000,00 TL

7 Bolu İli Gerede İlçesinde bulunan 10 kapı nolu dükkân Net 124,00 m² ve

Net 38,00 m² depo 4.900.000,00 TL

147.000,00 TL





#ilangovtr BASIN NO: ILN02065517