Özgür Özel'den iktidara üvey evlat çıkışı!

CHP’nin cuma akşamı Bolu mitingiyle başlayan milletvekili kampı bugün itibarıyla sona erdi.

Özel’in konuşmasıyla açılan kamp; anket verilerine dair bilgilendirmeler, dış politika, güvenlik, ekonomi üzerine sunuşlar ile grup başkanvekillerinin yasama faaliyetlerine ilişkin aktarımları ile devam etti. Sunuşlardan kalan geniş süre milletvekillerinin değerlendirmelerine ve tartışmalara ayrıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kamp sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel'den "boykot" açıklaması: Erdoğan'ı oturup dinleyecek atmosfer yok

Özel'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"CHP'Lİ BELEDİYELER ÜVEY EVLAT MUAMELESİ YAPIYOR"

19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla darbe süreci yeni bir boyuta geçti. Onun üzerinden 200 gün geçti.

Belediyelerin gelirlerini kesiyorlar haksız hukuksuz soruşturmalarla bizlere saldırıyorlar. Tüm belediyelere eşit davranması gereken iktidar CHP'li belediyeler üvey evlat muamelesi yapıyor. milletin seçtiği belediye başkanlarının mazbatasını iptal ediyorlar. Bütün belediye başkanlarımızı tehdit ediyorlar.

"AKILALMAZ İŞLER, İFTİRA AT MALINI MÜLKÜNÜ VEREYİM"

Önce iftira attırıyorlar sonra adamın dededen kalma şirketine el koyuyorlar. Gel bakalım sen dediğim ifadeyi imzala şirketi vereyim koltuğuna otur. Akılalmaz işler, iftira at malını mülkünü vereyim. İkinci ifadeye çağırıyorlar yolda; "sana haberimiz var senin hanımı da gözaltına aldık, At buraya bir imzayı hanımına al gir koluna akşam yemeğinizi yiyin beraber." diyorlar.

"TERÖRİST DEDİKLERİNE ÇAY ISMARLADI"

"Terörist dediklerine çay ısmarladı, CHP'nin yaptığı ağırına gitti. Bu kadar şey yapıyorsun ağrına gitmiyor da Meclis'teki boş sandalye mi ağrına gidiyor. Benim de Ekrem İmamoğlu'nun boş sandalyesi ağırıma gidiyor, Emrah Şahan'ın boş sandalyesi ağırıma gidiyor Ahmet Özer'in boş sandalyesi ağırıma gidiyor.