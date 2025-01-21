Bolu Kartalkaya’da otel yangını: Ölü ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 3 kişinin hayatını kaybettiğini söylerken, "Ancak iceriden iyi haber alamıyoruz. İnşallah daha büyük bir facia yaşamayız" dedi. Çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

AÇIKLAMALAR GELMEYE BAŞLADI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, son duruma ilişkin, Sözcü TV'de açıklamalarda bulundu. Özcan, "Yüzde 70 üzerinden bir doluluk var. Ancak iceriden iyi haber alamıyoruz. İnşallah daha büyük bir facia yaşamayız. 3 kişi hayatını kaybetti. Gayri resmi olarak 270 kişinin içeride olduğu beyan edildi" dedi.

Bolu Valisi Aydın ise yangında 21 yaralının olduğunu belirtirken, vefatlardan birinin otel görevlisi, diğerinin misafir olduğunu söyledi. Diğer kişinin ise kimlik çalışması devam ediyor.

Bolu Kartalkaya’da otel yangını: Ölü ve yaralılar var

Yangın, sabahın erken saatlerinde Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Otelin bir odasında başlayan yangın tüm binayı sardı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bolu Kartalkaya’da otel yangını: Ölü ve yaralılar var

Yangın sebebiyle oteldeki tatilciler diğer otellere tahliye edildi. Ekiplerin müdahalesi sürerken yangında hayatını kaybeden ve çok sayıda yaralanan vatandaş olduğu öğrenildi.

Bolu Kartalkaya’da otel yangını: Ölü ve yaralılar var

Bolu Kartalkaya’da otel yangını: Ölü ve yaralılar var

Bolu Kartalkaya’da otel yangını: Ölü ve yaralılar var

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